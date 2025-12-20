Podeljena mišljenja! Učesnici dali svoj sud o odnosu Alibabe i Aneli, Dača konačno progovorio: Šta su uradili oko deteta?! Ništa, sada je JOŠ GORE (VIDEO)

Šok!

Darko Tanasijević, voditelj i predstavnik portala Pink.rs, podigao je ponovo Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao.

- Čuo sam da si dobacivala da sada Asmin sve laže, šta si shvatila i da li ti je nešto jasnije sada - pitao je Darko.

- Meni kod njega ništa nije jasno, pustiću vreme da pokaže svoje. Ja sam samo rekla da ako mi se približi, kako ću reagovati. Ja sam bila jasna, mislim da me je shvatio svako. Bude li mi se približio, to ću shvatiti kao provokaciju da postupim isto kao što sam i danas. Ja sam uvek ta koja se izdiže i sad sam, pa sam došla ovde - rekla je Aneli.

Bora Terzić Terza dobio je reč, kako bi prokomentarisao celokupna dešavanja.

- Na osnovu svega onoga što su rekli, do kojih si zaključaka došao - pitao je Darko.

- Ja sam Asminu mnogo puta rekao da mora da stane uz Aneli, a večeras Aneli okrivljuje Asmina. Dve godine se vređaju, pa je završila sa njim, ovo je opet ponovila, ne vidim razlog da ona sada ovoliko drami i pravi frku i skače na njega. Rekao sam joj da će ovo proći i da ako već ne može da prihvati to da Asmin ne želi da bude u vezi s njim, treba da prihvate i da se ne ljube više utorkom. Mislim da treba da komuniciraju što se tiče deteta...Iskreno, mnogo puta su ovde govorili da neće nikada više, pa se opet pomire i pričaju, dug period je ispred nas. Asmin je, posle one situacije, meni rekao: "Žao mi je", malo pre je otišao do hotela, ima i on tu žal, nije mu svejedno da je tako vidi. Mislim da on to priča da se opravda Maji, a automatski ponižava Aneli - rekao je Terza.

Nakon Terze, reč je dobio i Dačo Virijević.

- Šta ti kažeš?! Ti pričaš i sa Asminom i sa Aneli - pitao je Darko.

- Aneli je sada čula da je Asmin radio te neke stvari da bi dokazao ono što je ona pričala da je totalno drugačije. Ponizio je, ponizila se sama i ponizio je sebe. Ako ponovi isto, da dozvoli sebi da se ljubi sa njim, ona će biti kriva. Što se tiče situacije koja se već desila, Asmin je meni rekao da je uradio neke stvari da bi dokazao da je afteruša, da bi se pomirila sa njim jer joj je on pružio ono što drugi nisu, ali tu je ponizio i sebe i nju. Ti njihovi poljupci i to što su se ljubili i taj odnos, nije donelo dobro ni jednom, a ni drugome, ništa nisu uspeli da reše! Kosi im se ono što pričaju i dela, ali je istina da ova situacija nije donela dobro ni jednom, a ni drugom, a ni njihovom porodicom. Je l' su rešili nešto oko deteta?! Nisu, još gore je, usr*li su se u sve što su gradili ili su hteli da izgrade - rekao je Dača.

- Ja sve što radim, radim zbog sebe, ne zbog nekoga drugog. Ja nisam normalan čovek kada se svetim - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić