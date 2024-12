Ja neću dojiti dete zbog njega: Milica još jednom sasula Terzi sve u lice, a onda su Ena i Mateja dali svoj sud (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara''. Naredno pitanje voditelj Milan Milošević je pročitao za Milicu Veličković:

- Kada sazna da nema oca jer si ti tako htela, Terza je tebe prevario, ali to nije razlog da on nema odnos sa detetom. Niko ne treba da ima oca kao NN?

- Ovo su oni njegovi... On je NN svakako, ja im želim Terzu za zeta, muža, pa nek uzmu šta žele. On je ugrozio moju trudnoću i moje dete. Bacio je šolju juče, zamalo me je pogodio. On je jedina osoba koja je gađala šoljom Uroša, a to je proletelo pored mene. On se ponaša tako, a ja moje dete neću dojiti zbog njega. Svi mogu videti moju izjavu kada se on smuvao sa d*ocom, ja sam rekla da će biti otac, ali to se promenilo, to je njegov odnos prema detetu. - rekla je Milica.

- Ona dozvoljava njegovom drugu da izbija pare iz džepa, on mene provocira - dodao je Terza,

- Moje mišljenje boli - rekao je Uroš.

- Ti govoriš da mi ona izbija novac, a ne njemu da skreneš pažnju - rekao je Terza.

- Ona ne sme to da kaže, Uroš i ona nisu za poređenje, ja se nadam da će Uroš svaki dan da te provocira kada ja odem - govorila je Milica.

- On će dobiti dete da ga viđa dva puta mesečno da ga vidi, i to u centrnu za socijalni rad, on neće moći da ga uzme samog, bez nje. Bolje da oni srede to, a ako bude NN ona će biti sigurna u svemu, ona će se borti za njega, a ako on bude upisan, ona će imati problem da pređe granicu bez njegovog potpisa, jer mene su prijavljivali kada odem sa detetom na more - rekla je Ena.

- NN njega neće definistati kao oca, to je nebitno, on neka se pokaže - rekao je Mateja.

- Bitno je da dete nosi njegov prezime, da se zna da dete ima oca - govorio je Karić.

- On mora da se pokaže kao otac, da se dokaže,a ne da bude ime na papiru - govorio je MAteja.

Autor: N.B.