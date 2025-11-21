AKTUELNO

Zadruga

NJEGOV SUD SU MNOGI ČEKALI: Janjuš imao šta da kaže o odnosu Aneli i Luka, sumnja da će nastaviti po starom (VIDEO

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

NAredni klip koji je pušten bio je klip rapsrave Luke Vujovuića i Aneli Ahmić.Voditeljka je dala reć Sofiji Janićijević

- Luka ovde klasićno manipuliše Aneli, ispira joj mozak, a hoće sebe da predstavi kao divno, a on je jedan opasan manipulator. On umesto da bude uz nju, on je kanali - rekla je Sofija. ž

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam danas shvatio da bih ja mogao da se družim sa Lukom, šokiran sam kako on nigde nije doprineo da je kriv, a oni će ovako urati do kraja rijalitija. Oni će se svašta radii do kraja - Rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovu reakciju su svi čekali! Pogledajte šta je Luka radio dok su učesnici gledali ljubavni klip Janjuša i Aneli (VIDEO)

Domaći

Njegov sud su svi čekali: Filip Car se oglasio nakon raskida Maje i Stanislava, evo šta je imao da kaže!

Zadruga

AFERA PO*NO SNIMAK TRESE SVE! Luka i Aneli progovorili o intimnom snimku, Ahmićeva obelodanila sve: Pričali su da postoji glasovna poruka u kojoj on..

Zadruga

Luka definitivno postao Ahmić! Još jednom dokazao da je Aneli na usluzi, evo šta su radili u sitne sate (VIDEO)

Domaći

Ovo su svi čekali! Janjuš se obratio Matoroj nakon rečenice o njegovom pokojnom bratu, evo šta joj je rekao (VIDEO)

Domaći

NJEN SUD SU SVI ČEKALI! Sandra Obradović prvi put prokomentarisala raskid veridbe Aneli i Luke, pa otkrila ŠOK informaciju: BILJANA JE VIŠE BILA ZA ME