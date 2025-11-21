NJEGOV SUD SU MNOGI ČEKALI: Janjuš imao šta da kaže o odnosu Aneli i Luka, sumnja da će nastaviti po starom (VIDEO

NAredni klip koji je pušten bio je klip rapsrave Luke Vujovuića i Aneli Ahmić.Voditeljka je dala reć Sofiji Janićijević

- Luka ovde klasićno manipuliše Aneli, ispira joj mozak, a hoće sebe da predstavi kao divno, a on je jedan opasan manipulator. On umesto da bude uz nju, on je kanali - rekla je Sofija. ž

- Ja sam danas shvatio da bih ja mogao da se družim sa Lukom, šokiran sam kako on nigde nije doprineo da je kriv, a oni će ovako urati do kraja rijalitija. Oni će se svašta radii do kraja - Rekao je Janjuš.

Autor: N.B.