Ovu reakciju su svi čekali! Pogledajte šta je Luka radio dok su učesnici gledali ljubavni klip Janjuša i Aneli (VIDEO)

Šok reakcija!
Kako je u emisiji "Gledanje snimaka" pušten ljubavni video snimak Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, učesnici su bez treptanja posmatrali sve one scene koje su se događale tokom njihovog odnosa.
S druge strane, Luka Vujović nije želeo da gleda ovaj video snimak, te se tako osamio u pušionici i leđima se okrenuo ka ogledalu, a u jednom momentu je delovalo kao da je na korak da zaplače zbog ovog snimka.
Kako će reagovati, kao i da li vidi nešto više ovde, ne preostaje nam ništa drugo, no da, ispratimo.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić