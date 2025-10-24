Ovu reakciju su svi čekali! Pogledajte šta je Luka radio dok su učesnici gledali ljubavni klip Janjuša i Aneli (VIDEO)

Šok reakcija!

Kako je u emisiji "Gledanje snimaka" pušten ljubavni video snimak Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, učesnici su bez treptanja posmatrali sve one scene koje su se događale tokom njihovog odnosa.

S druge strane, Luka Vujović nije želeo da gleda ovaj video snimak, te se tako osamio u pušionici i leđima se okrenuo ka ogledalu, a u jednom momentu je delovalo kao da je na korak da zaplače zbog ovog snimka.

Kako će reagovati, kao i da li vidi nešto više ovde, ne preostaje nam ništa drugo, no da, ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić