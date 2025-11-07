AKTUELNO

Luka definitivno postao Ahmić! Još jednom dokazao da je Aneli na usluzi, evo šta su radili u sitne sate (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović i Aneli Ahmić tokom večeri ušli su u nekoliko sukoba, te je sve delovalo kao da će doći do raskida, s obzirom da je on saznao za njen flert sa Anđelom Rankovićem, no, međutim, situacija je potpuno drugačija.

Naime, njih dvoje su nakon emisije "Gledanje snimaka" obavili sve što je potrebno pred spavanje, te su tako legli u krevet. Na nekoliko momenata su bili romantični, te su se tako mazili, a onda je usledila i Lukina masaža. On je okrenuo Aneli na stomak, te joj je tako napravio ugođaj, kao da se u emisiji samo par sati pre toga, ništa nije dešavalo. Kako će teći ovaj odnos, ostaje nam da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte OVDE!

