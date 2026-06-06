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I ON MU JE SMETNJA?! Asmin izbegava da otkrije da li primećuje Janjuševu ljubomoru na njegov odnos s Majom, pa POBESNEO na pomen Cara! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Tokom emisije ''Sa mesta splačina'', potegla se tema oko odnosa Maje Marinković i njenih emocija, te se stekao utisak da joj Asmin Durdžić brani da pominje bivše, jer to izaziva ljubomoru u njemu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš da bi se Maja vratila Caru? - upitao je Dača.

- Ne, ne mislim. On bi se takođe ponizio kada bi do pomirenja došlo, jer je on dobar sa svim njenim neprijateljima, pa bi ispalo da sve to radi da bi njoj napakostio iz sujete. Koliko smo čili i on ima deku devojku napolju - kazao je Luka.

- Što se tiče odnosa sa Carem, to nikada nije bio idičiličan odnos, ali je bila velika ljubav s obe strane. Ja o tom odnosu više ne želim da prilčam, da se razumemo. Sa Asminom sam - kazala je Maja.

- Zašto je onda Janjuš ljubomoran, šta ti misliš Majo? - upitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla je da više ne priča o tim temama, nema bivših, nema priče o tome - kazao je Dača.

- Asmine, očigledno je da ne možeš da podneseš Janjuša - kazao je Dača.

- To nije istina - dodao je Asmin.

- Mi smo u normalnim odnosima, i da me ne voli, ne zanima me, a mislim da nema loše mišljenje o meni - kazao je Janjuš.

- Meni ne bi prijalo, izgoreo bih tačnije, kada bi Anita pričala sa Filipom. Koliko god da su dobri Janjuš i Asmin, normalno je da mu smeta ako mu devojka komunicira sa bivšim momkom. Nema toga, nema komunikacije sa bivšim partnerima - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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