PROBILA DNO: Mina ne prestaje da se ponižava zbog Viktora, ponovo briznula u plač i zatražila pomirenje! (VIDEO)

Šok!

Mina Vrbaški ponovo je prišla Viktoru Gagiću i pored toga što je rekla da neće to više činiti i ići preko ponosa, te je izrazila želju da se pomire.

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- Želim da se vratiš - kazala je Mina.

- Dobro, i? Ja kada sam tebe želeo, nisi me za ozbiljno shvatala. Pre pet dana smo završili sa tim tvojim ponašanjem i plakanjem, što opet radiš? Moja majka je gledala kako sam ispadao majmun dok si se muvala sa drugima, ko zna šta još. Pusti me da treniram, ajde - rekao je Viktor dok je Mina plakala.

- Nemoj tako da pričaš sa mnom - rekla je Mina.

Autor: S.Z.