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OČITALI MU LEKCIJU! Dača i Aleksandra udruženim snagama optužili Viktora da je Minu iscedio kao krpu da bi došao do višeg cilja: ISKORISTIO SI JE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Naredni gosti voditeljkog para Milene Kačavende i Dače Virijevića u emisiji ''Sa mesta splačina'', bili su Mina Vrbaški i Viktor Gagić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Viktore, da li se može reći da ti Minu koristiš samo za se*s? - upitala je Kačavenda.

- Ne. Ja to ne radim. Zna se kako izgleda odnos kada se koristi žena samo za to, a ja to ne radim. Vrtimo se u krug, tako izgleda, jer nakon svađe, ona onako umiljata ume da bude, pa ja smekšam, ali sam i sam rekao šta je problem - kazao je Viktor.

- Kad tebi odgovara da te zadovolji, ona to uradi, ali niste u vezi? - upitala je Kačavenda.

- Desilo se, šta da se radi - kazao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vikotre, od veze si napravio kombinaciju - kazao je Dača.

- Ako imaš ttaume od veze sa Minom, što ti je onda pušila, kad tebi odgovara, smeće jedno? - upitao je Dača.

- Evo, tebi ću da dam da to uradiš - kazao je Viktor.

- Duvaču ku*ca, sram da te bude. Lukin si poltron i ništa više, eto, to si ti - istakao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina je ovde stvorila Viktora ovde. Ne znam šta to znači Mini, preživeće i Viktora. Umesto da joj prioritet budu porodica, posao, da radi na sebi, ona samo u njega gleda. Ne, ne vredi on toliko da bi sebe ponižavala. On je nju iskoristio. Najveći uspeh mu je to što je bio sa njom. Ona je trčala, gledala da mu kipi hranu, da proda cigarete kako bi još nešto kupili, umeto da on sve to radi. Muškarac mora da poštuje ženu, kako bi.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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