NE TREBA TI VEĆEG NEPRIJATELJA OD ASMINA I MEVLIDE! Janjuš svojim izlaganjem dao Maji savet, pa uroš demolirao Đukića: Neinteligentan si i prazan (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Marka Janjuševića Janjuša da nominuje.

- Što se tiče Filipa, nikada neću zaboraviti kad mi je pozajmio pare. Divan momak iz divne porodice. Ne sviđa mi se što menja devojke. Vidim da ima emociju prema Aneli. Žao bi mi bilo da ne uđete u odnos. U vama vidim vidim pravu ljubav. Ovo je verovatno večeras kraj. Ako imate emociju vas ne može niko da spreči. Ja verujem da imate budućnost. Ja nisam sujetan prema Filipu, da li si ikada primetio to? - rekao je Janjuš.

- Što se tiče Maje, i ovog puta ću ostaviti nju. Proveo sam sa njom i fine i loše trenutke. Ne želim da pomisliš da sam sujetan. Shvatila si valjda danas da ti ne mislim loše i da nisam želeo ni u jednom trenutku da te ponizim. Pokušavam da ti pokažem gde grešiš. - rekao je Janjuš.

- Hvala Janjuše - rekla je Maja.

- Filip je prema meni korektan ali njegovo učešće mi se ne dopada. Za ovih devet meseci se nije ni jednom muškarcu nije suprotstavio. Smatram da filipovo ponašenje, ima stavove kao iz lkamenog doba i ponaša se kao u 19, veku. Mislim da se zaljubio u Aneli. Uvek si nadomak veze ali ti uvek fali nešto da uđeš. Smatram da si neinteligentan i da si prazan. Ispao si loš prijatelj Luki kao što je i on tebi, samo što se vi muškarci čuvate. Ponašaš se kao neka cavica. Plašiš se muškaraca i nemaš jačinu da izneseš Anelin karakter. Maja je ove sezone sebe izblamirala. Mi ti ovde nismo najveći neprijatelji već Mevlida. Veći neprijatelji od njega i Mevlide ti ne trebaju. Nisi više Maja s kojom sam se nekad družio. Totalno si podbacila stavove koje si propagirala da imaš. Sad si postala i ti njegov ker. Juriš ga po imanju kao paćenica da te ne ostavi. Ta veza je po meni lakrdija. Pokazala si reakciju prema Filipu Caru. Pokazuješ da i dalje nisi ravnodušna prema njemu i da bi mu se vratila. Smatram da si Staniju ugasila i da je postao tvoj komentator - rekao je Uroš Stanić.

Autor: Teodora Mladenović