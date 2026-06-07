DOZVOLILI SMO DA JEDNO DRUGO IZDAMO! Luka otvorio dušu da se prisetio lepih dana sa Filipom, pa mu poručio: Ispao si kvaran prema meni (VIDEO)

Napetost raste!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Anđela Rankovića da nominuje.

- Maja od prvog dana uz Teodoru, ženska osoba s kojom sam proveo najviše vremena. Mislim da si pedantna, harizmatična, pravi drug. I dalje si mi draga kao što si mi uvek i bila. Iskritikovao sam te za odnos sa Asminom. Ti si ta koja je bespotrebno ljubomorna. I dalje ću te kritikovati dok ti veza ne bude bila bolja nego što jeste. Sve isto od prvog dana. I ovog puta ostavljam Maju - rekao je Anđelo.

- Ja sam mislio da će ove nominacije biti zanimljive. Ja o Maji imam lepo mišljenje dok je bila sama. Asmin je uvek skakao da vas brani, dok nisam video da si ti to uradila. Imaš strah jer tebe nije kroz život zanimalo da li su zauzeti. Dok si bila sama bila si mi nekako vodeći učesnik. Vaša veza nema perspektivu sudeći po ovome. Uopšte mi se ne sviđa što ne nemeraš ljudima što ga vređaju. Ja mislim, da ćemo ti i ja Filipe biti svesni nekih stavri kada budu bile uspomene. Smatram da si ispao kvaran prema meni kada nisi stao na moju stranu već si bio suzdržan. Ne mogu da budem sujetan, ti znaš da je Anita više moj tip nego Aneli. Ti da dozvoliš da si zaljubljen u Aneli i ona u tebe, a ti ideš sa Dušicom. U mojoj glavi vi ste u januaru već imali nešto. Imam najlepše mišljenje o tebi kao čoveku, na kraju smo dozvolili da jedno drugog izdamo. Tebe ostavljam ko god sedeo preko puta tebe, sem Anite - rekao je Luka.

- Ako treba da popričamo popričaćemo napolju. Ne želim od toga da pravim cirkus i ako sam več napravio - rekao je Filip.

- Filipe, top si mi lik, svoj si i zabole te d*pe. Muškarci ne mogu organski da ga smisle zato što si autentičan. Ti si meni najomiljeniji lik u ovoj kući. Ja ti želim visok plasman. Stajling tvoj mi je top. Tis i mi pokidao ovu sezonu. Gotivim te. Maja, vedra, nasmejana, lepa. Nisi uzela ničijeg kera. Kad vidim ovog da sedi pored tebe želudac mi se okreće. Ja o tebi imam najlepše moguće mišljenje. U tvoje emocije ne zalazim i baš me briga. Ovog puta ću ostaviti Filipa - rekla je Milena.

Autor: Teodora Mladenović