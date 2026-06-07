PALE TEŠKE ODLUKE! Bora i Terza hvale Maju i Filipa na sva zvona, pa izneli smoj sud o odnosu sa Aneli: Koči ga neraščišćen odnos sa Asminom (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je Boru Santanu da nominuje.

- Najdraži ljudi i ne mogu da se odlučim koga da pošaljem. Meni jedna od težih nominacija. Majo, što se tiče tvog rijalitija ove serzone. Mislim da ti se Filip svideo, da Asmin nije bio u planu. Razočarala si se u Filipa jer nije stao ni uz jednu devojku. Ti si jedna devojka napolju koju obožavaju. Imali smo najveći sukob u dvojci i posle smo bili uvek jedno uz drugo. Dobra si osoba, ne voliš nepravdu. Napolju daš više nego sebe. Biće napolju sitaucija da će te ostaviti jer neće da trpi takvo ponašanje. Pogrešila si, trebalo je da pustiš da se odvija situacija. Trebalo je da ga pustiš na ostrvo, da vidiš šta će da pričaju. Gubiš samopouzdanje. Jedna osoba si koja bi mi dala krv da mi treba. Ti itekako znaš da komentarišeš i sve da kažeš u lice. Nije rijaliti bez Maje. Filip je jedna osoba koja je pokazala da bez ijedene uvrede može da bude u prvom planu. Ne možeš ti nijednu devojkui da nateraš na nešto što ona ne želi. Sviđa ti se Aneli. Nije mi jasno zašto ne želiš da uđe u odnos sa njom. Aneli nije stavila tačku, pomiriće se i imaće neki odnos napolju. Bio je uvek tu za mene kao i ja za njega. Opusti se i budi sa devojkom. Već si bio sa devojkom koja je ima dete. On je ejdan od favorita. Budi svoj, bićeš sigurno u top pet. Ostaviću Maju, Filip se neće ljutiti - rekao je Bora.

- Ne znam zašto ste se ostrvili na ovog momka večeras. Pokazalo se da Maja nema nijednog prijatelja u kući. Filip je fin i kulturan čovek, to očigledno ne odgovara učesnicima. I treba sebi da budeš najbitniji. Dečko je sam rekao da ne želi nikakve veze. On je moj saborac što se tiče žurki. On je nekoko je zanimljiv, duhovit, vrhunski voditelj. Imam sve pohvale za njega. Družiću se sigurno sa njim napolju. Mislim da ima hemije izmežu njega i Aneli. Koči ga dosta Asmin i neraščišćen odnos sa njim i detetom. Majo doživela si da te svaka fukara komentariše. Nisi fikus, jako si bitna za rijaliti. Imaš loše postupke što je za tebe loše. Imam super odnos sada sa tobom i Asminom. Vas dvoje da p*dnete imaćete težinu u rijalitiju. Stanisalv se zakačio za tebe, odlepio je kad te je video. Uvek su muškarci tebi dolazili i trčali za tobom. Imali smo sukob na početku i posle toga smo se pomirili. Ne svoiđa mi se što si potonula što se tiče žurki. Večeras ću da sačuvam Maju - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović