Nisi pio u utorak jer se plašiš Asmina: Dačo doneo konačan sud, pa sve sasuo Đukiću u lice, ne štedi ga na rečima! (VIDEO)

Do usijanja!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić podigla je ovonedeljnog vođu Danila Daču Virijevića da nominuje.

- Filip je jedan veliki folirant, manipulator. Svi su napravili sprdnju od tebe na nominacijama. Ti si od onih koji će ući u konflikt sa komentatorima. Niko nije ostrašćen prema tebi nego te komentarišemo na osnovu tvojih postupaka. Dokazao si da nemaš svoj stav. Sa svakom devojkom si isto imao. Ti hoćeš sve da ih is*araš. Ne znam o kakvim emocijama ti pričaš kada završavaš sa Dušicom. Ti se ponašaš kao da p*čke u životu nisi video. Imaš dobre strane. Pokazao si i da si ti sujetan. Ovaj čovek nije pio u utorak. Plaši se Asmina. Zamisli da dovede Dušicu i da je iz*ebe. Janjuš se klasično ismejao njemu. Kaži Asminu šta imaš, Asminu, a ne da ćutiš kao cava. Nisi nigde pokazao svoju muškost. Ti si po*no zvezda. Izolacija je imao uspeha jer nisi pio u utorak. Što se tiče Maje, imamo istoriju od početka rijalitija. Mislim da je darežljiva. Ti si najveći blam što se tiče tvoje veze. Asmin ti je rekao da ti je zaključao va*inu time što je otišao da spava sa tobom u izolaciju. Asmin te pravi nemoralnom, a ne mi. Ti si prošla kao Aneli i Stanija i sve će doći na naplatu. Ti si u ovom odnosu donja. On je sad tebe zavrteo, ne oko malog prsta nego oko ruke. Ti se jesi izblamirala i to vrlo dobro znaš. Imaš veliku sujetu prema Staniji. Pokazuješ da si u ovom odnosu folirant. Ostaviću Maju - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović