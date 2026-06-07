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Sara Stojanović doživela nervni slom: Ostavila Murata i priznala da njeno srce pripada Ivanu, urliče iz petnih žila na sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Sara Stojanović plakala je na sav glas nakon raskida sa Muratom, a ona je odmah pronašla utehu u zagrljaju Ivana Marinkovića. Ona je priznala da Ivana nikad nije prebolela i da je sa drugim muškarcima samo pokušavala njega da zaboravi.

- Murat misli da Ivan spletkari, a ti ćutiš sve vreme - rekao je Luka.

- Treba da ostane sama jer je on već otišao kod Anastasije - govorio je Ivan.

- Pa i ona je kod tebe - dodao je Ivan.

- Ne obraćaj mi se - rekao je Murat.

- Pa ne obraćam ti se, pusti me. Meni je bilo žao jer je on toliko dobar prema meni, nisam ja đubre. Hvala ti na svemu i izvini - urlala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- I meni je vaki zalogaj brojao kad smo se muvali - umešala se Anastasija.

- Nemoj da mi se obraćaš - rekao je Murat.

- Meni je krivo jer si ispaštao. Ti si najbolje, ovo je do mene. Ja sam sad bila iskrena prvi put, najgora sam i niko od vas mi ne treba nego mi treba mama. Neću da budem ni sa Ivanom, meni niko ne treba nego mi treba mir - jecala je Sara.

- Rekla je da je sve vraća na Ivana, ali da neće da bude sa njim - dodao je Luka.

- Nisam ga prebolela, mislila sam da mogu ali nisam... Mislila sam da mogu sa Saletom i sa tobom, ali nisam... Sad svi njega podržavajte - urlala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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