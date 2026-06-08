Priznao da li ga mori Filip Car: Asmin najavio da će isproveravati Majinu vernost svojim metodama napolju! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Kakva je situacija sa tobom i Majom? - pitao je Darko.

- Savršena situacija. Kod nas je ista situacija. Imamo neke svađe koje se završe brutalnim rečima. Ja dok nju vređam meni nju bude žao ali se setim koliko me je ponižavala. Meni Maja nikakvo zlo nije načinila. Ja sam oduvek znao na koga ona ljubomoriše i zašto se tako ponaša, ali ja nju nikada nisam odao. Bila je ljubomorna i kada sam sa Sandrom pravio palačinlke. Ja dok muvam neku devojku imam mnogo tolerancije. I tad je bilo dosta poniženja zbog ljubomornih scena. Smanjila je gas i ljubomoru - rekao je Asmin.

- Da li si ti smanjio ljubomoru? Danas si nešto spominjao da ćeš nekoga ubaciti u bazen - pitao je Darko.

- Rekao sam da ću baciti flaminga u bazen. Ne želim da daje nekome nešto džabe jer niko ni nama ne daje. To joj radim da vidi kako je meni. Nisam ja njoj ljubomorisao. I ona ne želi da se ja smejem nekoj devojci dok ona nije tu. Ja sam rekao da hoću da moja devojka ima stav. Ja Maji verujem ovde sto posto. - rekao je Asmin.

- Koliko te mori Filip Car? - pitao je Darko.

- Ne verujem da ima neke emocije prema njemu, ali postoji neki crv sumnje. Poludeo sam zbog njene reakcije. Posle je shvatila i izvinjavala se. Možda se ona osećala poniženo od strane Janjuša. Svaki muškarac misli da je bolji od bivšeg. Ja nikome ne verujem u životu, čak ni sebi. Ne želim n ikome da verujem već želim da se sam u to uverim. ne bi mogla da radi neke stvari sa mnom da nema emocije prema meni. Imam ja neke svoje metode kako ću da proverim. Nisu preko godinu dana zajedno. Odakle meni garancija da mu se neće vratiti sedmi put - rekao je Asmin.

- Šta bi sada Staniju pitao? - pitao je Darko.

- Ne bih ništa. Stavio sam crvenu tačku kada sam stavio crveni karton. Ona je sve rekla, ja sam sve rekao. Ja sam sada u vezi sa Mjaom i samo me ona zanima - rekao je Asmin.

- Kako ti deluje odnos Aneli i Filipa? - pitao je Darko.

- Ja kada sam se baš zaljubio u Maju nisam išao sa drugim devojkama. Svima nama je bitan plasman. Ja mislim da Filip kada kaže da ne bi bio sa devojkom koja ima dete, onda ne možeš u takvu osobu ni da se zaljubiš. Poznavajući Aneli ona bi ga po prirodi napala za Dušicu - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović