Žalim ga, ispada jadan: Aneli priznala da joj je teško da gleda kako Filip Car javno ismeva Alibabu zbog Maje! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Zašto ti je u nekim situacijama žao Aneli? Zato što te vređa, napada, poliva kafom ili zato što zbog nje gaziš rođenu familiju? - glasilo je pitanje.

- Ja imam to u sebi, žalim svakoga ko je u lošoj poziciji. Znam da sam ja sad u najgoroj situaciji da bi ona mene gazila, ali ja nisam monstrum - rekao je Alibaba.

- Meni je isto žao njega što ga Filip ismejava jer se ponižava, meni je bilo njega žao u momentu - rekla je Aneli.

- Ovo je sada spinovanje priče - rekla je Maja.

- Nemoj da glumiš damu. Meni je žao Asmina što ga sad ismevaju - rekla je Aneli.

- Meni nije normalno da on kao ima brigu prema Aneli, a najviše je gazi od svih. Oni već dugo nisu zajedno - rekla je Matora.

- Njih boli što je Filip poslao njoj čestitku u inat meni. Što se tiče Alibabe, meni nije normalno da on nju brani jer je ona njega gazila najstrašnije. Ja prema njoj nemam animozitet jer ona meni ne znači ništa i ona je moj fan - rekla je Maja.

- Kose se te stvari, ali Asmin je i pričao da on smatra kada je neko njegov da on ima pravo da radi šta hoće. Kada je Aneli skočila, ona je instiktivno skočila da odbrani Asmina kada je skočio na Uroša - rekao je Anđelo.

- Čudno mi je da oni imaju normalan odnos kada su im porodice tako bile striktne - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić