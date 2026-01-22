AKTUELNO

Žalim ga, ispada jadan: Aneli priznala da joj je teško da gleda kako Filip Car javno ismeva Alibabu zbog Maje! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Zašto ti je u nekim situacijama žao Aneli? Zato što te vređa, napada, poliva kafom ili zato što zbog nje gaziš rođenu familiju? - glasilo je pitanje.

Mislio sam da će IMATI STAV, a Anita mu je tu da se POIGRA SA NJOM! Stefan Karić reže jezikom kao mačem! Luki zamerio jednu stvar, a Filipa OCRNIO: Sr

- Ja imam to u sebi, žalim svakoga ko je u lošoj poziciji. Znam da sam ja sad u najgoroj situaciji da bi ona mene gazila, ali ja nisam monstrum - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je isto žao njega što ga Filip ismejava jer se ponižava, meni je bilo njega žao u momentu - rekla je Aneli.

- Ovo je sada spinovanje priče - rekla je Maja.

Jaja prave haos: Dača i Maja ne prestaju da se podsmevaju Aneli, u sve upleten i Alibaba! (VIDEO)

- Nemoj da glumiš damu. Meni je žao Asmina što ga sad ismevaju - rekla je Aneli.

- Meni nije normalno da on kao ima brigu prema Aneli, a najviše je gazi od svih. Oni već dugo nisu zajedno - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njih boli što je Filip poslao njoj čestitku u inat meni. Što se tiče Alibabe, meni nije normalno da on nju brani jer je ona njega gazila najstrašnije. Ja prema njoj nemam animozitet jer ona meni ne znači ništa i ona je moj fan - rekla je Maja.

Aktivirao vređalicu kao nikad: Dača sasuo Anđelu gorku istinu u lice, pa izrekao šok informaciju za Aneli! (VIDEO)

- Kose se te stvari, ali Asmin je i pričao da on smatra kada je neko njegov da on ima pravo da radi šta hoće. Kada je Aneli skočila, ona je instiktivno skočila da odbrani Asmina kada je skočio na Uroša - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čudno mi je da oni imaju normalan odnos kada su im porodice tako bile striktne - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

