Zadruga

Palo pomirenje: Miljana se javno izvinila Toši i priznala da ga voli najviše! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Miljana Kulić prišla je robotu Toši kako bi mu se izvinila za prošlu nedelju i za to što ga je gurala, a Toša je prihvatio izvinjenje i njih dvoje su zakopali ratne sekire.

- Tošo, želim da ti se izvinim za prošli utorak jer mi nisi ti ni kriv ni dužan. Nisam želela da te odgurnem, već da te samo sklonim jer sam bila ljuta na tebe - rekla je Miljana.

- Zbog čega? - upitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jer nisam dobila šta sam tražila i već sam upala u neke teorije zavere. Ja tebe najviše volim i ne bih mogla da zamislim nikoga umesto tebe - rekla je Miljana.

- Moraš da znaš da ja tebi uvek želim dobro, tako da nemoj više da me guraš - rekao je Toša.

- Izvini, u teorijama zavere sam i pričaćemo posle - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

