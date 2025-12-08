Roni suze: Babejićka ipak želi pomirenje s pevačicom Gogom, naprsno promenila ploču! (VIDEO)

Neočekivano!

Aleksandra Babejić ove noći zauvek je napustila najgledaniji rijaliti u regionu ''Elita 9'' i tom prilikom progovorila je o pomirenju s pevačicom Gogom.

- Zbog čega plačeš? - upitala je Dušica.

- Sve me nekako stiglo još od prošle godine i mislim da se nisam dovoljno ni odmorila. Podsetilo me sve na Gagu i sve to - rekla je Babejićka.

- Je l' bi se pomirila s Gagom? - upitala je Dušica.

- Pa iskreno dugo sam razmišljala tamo i nadam se da će sve biti u redu - rekla je Babejićka.

Autor: N.Panić