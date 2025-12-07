AKTUELNO

Zadruga

Pop ili Babejićka? Ivana Šopić otkrila šok informaciju, odluka publike je za sad jasna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je takmičarima odluku publike da je Aleksandra Babejić ugrožena od strane gledalaca i da će se boriti za opstanak u ''Eliti 9'''.

- Znao sam da će biti ovako, očekivao sam i nemam problem da idem u izolaciju - rekao je Bebica.

- Nisam očekivala takvu razliku zato što je ovo preko puta mene podguzna muva koja je lizala iz svačijeg tanjira - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebica ide u izolaciju sa Aneli i Sunčicom koju su nominovali Odabrani - rekla je Ivana.

- Znala sam - rekla je Aneli.

- Neka ustanu Babejićka, Sandra, Joca Rajić i Pop - rekla je Ivana.

- Mogu da sednu svi sem Popa i Babejićke - dodala je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja idem - rekao je Pop.

- Ne, ti ostaješ dok Babejićka ide - rekla je Ivana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

