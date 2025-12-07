Pop ili Babejićka? Ivana Šopić otkrila šok informaciju, odluka publike je za sad jasna! (VIDEO)

Neočekivano!
Voditeljka Ivana Šopić saopštila je takmičarima odluku publike da je Aleksandra Babejić ugrožena od strane gledalaca i da će se boriti za opstanak u ''Eliti 9'''.
- Znao sam da će biti ovako, očekivao sam i nemam problem da idem u izolaciju - rekao je Bebica.
- Nisam očekivala takvu razliku zato što je ovo preko puta mene podguzna muva koja je lizala iz svačijeg tanjira - rekla je Jovana.
- Bebica ide u izolaciju sa Aneli i Sunčicom koju su nominovali Odabrani - rekla je Ivana.
- Znala sam - rekla je Aneli.
- Neka ustanu Babejićka, Sandra, Joca Rajić i Pop - rekla je Ivana.
- Mogu da sednu svi sem Popa i Babejićke - dodala je Ivana.
- Ja idem - rekao je Pop.
- Ne, ti ostaješ dok Babejićka ide - rekla je Ivana.
Autor: N.Panić