OVO MU NE TREBA NI U DVA ŽIVOTA! Kačavenda razvezala jezik o Sofiji i Terzi, pa se dotakla Maje: Šalje mi signale očima (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Milenu Kačavendu koja je progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Juče su bile održane nominacije i kažu da si bila subjektivna prema Maji i da ti se tako može, da joj se stavlja na teret što je u odnosu sa Asminom - glasila je konotacija.

- Meni se može, počela sam da budem govnarka kao i oni. Ova sezona je ženomrzaca. Maja da mi sipa kantu govana na glavu ja joj ne bih rekla ni reč. Ja vidim kad mi očima signalizira ''još malo''. Ja to tako čitam. Koristi svaku situaciju da sa mnom popriča - rekla je Milena.

- Ti si kritikovala Minu i Viktora, a onda ti se on suprotstavio i rekao šta si onda bila ti Jašku - nastavio je Darko.

- Jaško je svima dao za pravo da mogu da seru po meni. Nije sve istina što je Janjuš pričao. Pokazao je ko je i šta je. Moraće da me istrpe, neću prestati da ih vređam. Srozalo mi se mišljenje o Vikotru. Ne može sve da se svali na Minu. ona sebe ponižava da ne može gore. Ne može da bude pošteđen, ne trpi kritike. - rekla je Milena.

- Sofija je rekla u petak:,, Što nemam saznanje i dozvolu da iznesem šta znam''. - nastavio je Darko.

- Sve da je tako, a nije, to ne može da opere njen ku*varluk. Ja sam rekla Luki kako će da prođe kada izađe. Sofka, ne znam kako je ne zanima kako čovek sa 800 eura i džemperom, da li je rešio kilu. Ja ne znam ko je to neko, ko je taj od kog ne sme da gukne. Ona će nekog da raskrinka. Mama ima dečka 6 godina, ona ima dečka šest godina, gde kakve koincidencije. Blefira - rekla je Milena.

- Terza i Sofija, šta se dešava? - pitao je Darko.

- Navućiće ga ja sam u to sigurna. Mislim da on silno greši. Ona će dokazati da je on to uradio zbog gledaoca. Mislim da mu ovo ne treba ni u dva života - rekla je Kačavenda.

Autor: Teodora Mladenović