Učesnici razvezali jezik, ne štede nikoga na rečima: Teodora i Dačo urnisali Maju komentarima! (VIDEO)

Razvezali jezik!

Dok su intervjui u toku, Dačo Virijević, Teodora Delić, Sofija Janićijević, Ivan Marinković i Borislav Terzić Terza iskoristili su priliku da izogovaraju učesnuike i izanaliziraju neke situacije.

- Sofija i Terza su se posvađali zbog tebe. A jesi odlepio za Stanijom - rekao je Dača.

- Još ja kažem kako jedino Terza priđe i da nijedan muškarac ne sme da me pogleda. Ja ne mislim da je Sofija na mene izljubomorisala - rekla je Stanija.

- Je l' onda to znači da se Stanija primila? - pitao je Ivan.

- Terza baca flert - rekao je Dačo.

- Staniju ne zanima Terza to je sigurno - rekla je Teodora.

- Ne volim te priče da mi neko radi. Ja sam sad sa njom završio. Meni je bitno da sam rešio - rekao je Terza.

- Šta je Ivan sinoć rekao Maji auu - rekla je Sofija.

- On je možda rekao i gore nego što sam ja. Ivan je realno rekao. Ona je tako odlučila da učestvuje u rijalitiju. Ona ovako svaki put. Kako se ona zakači na Stanislava i Mionu, Filip Car i Aleksandra, Zvezdan i Anđela... - rekla je Teodora.

- Mora da bude glavna. Bilo je i Luna i Marko. Nju to loži - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović