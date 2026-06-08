Pomirenje na pomolu?! Terza nikad iskrenije progovorio o odnosu sa Sofijom, pa priznao: Kad gledam ovo, zahvalan sam Bogu što nisam s Minom (VIDEO)

Iskren do koske!

Nakon Dače Virijevića, u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića je nakon priloga o odnosu sa Sofijom Janićijević, došao Borislav Terzić Terza koji je progovorio o svim aktuelnostima.

- Šta se dešava sa tobom i sa Sofijom ovih dana - pitao je Darko.

- Što se tiče mene i Sofije, nenormalno je što smo, ali hajde, spustili smo loptu, da budemo jedno za drugo tu. Prija i meni da se zagrlimo, prija i njoj, dogovorili smo se da nećemo biti u vezi, ali da joj ništa neću raditi iza leđa i ona isto. Meni je emocija i dalje prisutna tu, ali neću da se pomirim, ja sam rekao, srce hoće, ali glava nikako...Ja u glavi ne mogu da pređem preko toga, srce hoće, ali ui glavi ne mogu da pređem. Taj bes posle svega što sam planirao sa njom, ja sam imao bes u sebi. Govorio sam neke stvari da je povredim i da je oblatim, kao što je ona meni, ja više nemam bes, valjda sam izbacio to iz sebe. Provodimo vreme, ne spavamo ispod pokrivača i nemamo odnose kao Mina i Viktor. Malo pre smo se posvađali, rekla mi je: "je l' imaš nešto da mi kažeš, je l' mi radiš nešto iza leđa?", njoj je Ivan Marinković, kvarnjak, rekao da sam odlepio za Stanijom - rekao je Terza.

- To vide i ostali ukućani, jer i ona tebe hvali - rekao je Darko.

- Družimo se, zezanje...Ivan je iskoristio to, ona mene zagrli i poljubi me u obraz. Stanija je prelepa devojka, ne mogu da kažem da ne bih bio sa Stanijom, naravno da bih bio, ali je stvarno gledam kao drugaricu i to je ovaj iskoristio i preneo je Sofiji. Ona je došla, napala me je, izvređali smo se, ja sam otišao kod Stanije i rekao, ona je rekla da je Ivan odlepio za njom... - rekao je Terza.

- Da li praviš sličnu ili istu grešku kao Viktor - pitao je Darko.

- Pa pravim, ali sam zato večeras rekao da nećemo komunicirati. Boli me uvo s kim je bila, ali to je izdaja da me je neko lagao i prevrtao stvari tako...Da je Sofija meni draga i da imam emociju, imam, prija mi. Niti ja njoj kuvam, perem, odem u prodavnicu ako joj treba, poljubim je nekada, zagrlim je, ali mi je to u glavi - rekao je Terza.

- Postoji li šanse da se preorijentišeš na Hanu - pitao je Darko.

- Ma budalaštine. Mislim nisu, s moje strane jesu, ali s njene ne. Nije mi normalno da joj je ovde muž s kojim ima dete, a da ona mene pita koju suknjicu da obuče...Celokupna priča se prebacila na Situ i na Aneli, svi koji su protiv Aneli, svi potenciraju da je Aneli za sve kriva. Čekaj bre, ko je terao, jer su ih oni terali da imaju svađe u stanu?! - rekao je Terza.

- Da li se zahvaljuješ Bogu što si se na vreme spasio Mine Vrbaški kada vidiš ovo što se dešava s Viktorom - pitao je Darko.

- Iskreno, kada gledam ovo, i da. Ja kada sam bio sa Milicom, 12 puta sam spavao u zatvoru. Da sam bio s Minom, haos bi mi napravila...Mina je opet rekla u svađi: "sad ćeš da vidiš šta je rijaliti", jeste ona mene izigrala i te neke stvari, bio sam iskren, ali ćutim tu - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić