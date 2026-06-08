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Sofija ipak ljubomorna na Staniju?! Boginja dala svoj sud, pa se nadovezala Aneli: Moramo da gledamo da li... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ko ovu dramu režira?!

Lepi Mića je na svojoj Igri istine naredno pitanje postavio Boginji.

- Mislim da Staniju boli ku*ac, ne bi bila sa Terzom, boli je ku*ac i za Sofiju, ona samo tako baca rovce - rekla je Boginja.

- Ja volim da imam muškarca koji je lep, zgodan i poželjan, koji može da komunicira sa svim ženama, ali da je samo moj, meni ne treba kerina - rekla je Stanija.

- Aneli, je l' misliš da je Sofija iskrena - pitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo žene te koje moramo okretati glavu od tih muškaraca, na primer, ja lično. Viktor i ja smo imali odličan odnos od početka, a sada kada sedimo jedno pored drugoga moramo da gledamo da li nas kamera snima. Terzu je gledam kao drugara već tri godine - rekla je Aneli.

- Ja sam rekla da se meni na poslednjoj žurki učinilo da je Aneli htela da tera inat Filipu preko Terze - rekla je Sofija.

- Muškarci pored nas prolaze i gledaju u pod, tako moramo i mi - rekla je Aneli.

- Aneli je u pravu, ovde je ubijena svaka spontanost, ovde od najmanjeg napravljena priča - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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