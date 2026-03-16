Ponovo se izleteo?! Luka progovorio o zbližavanju Aneli i Đukića, pa priznao: Zamerio bih mu da je gledao kao što je Vanju i ostale (VIDEO)

Ko ovu dramu režira?!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan karambol Anite Stanojlović i Luke Vujovića iz rehaba, voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Lukom u Šiša baru.

- Na udaru ste ove nedelje, učesnici vas dosta komentarišu, primećuju njenu ljubomoru. Anita mi je rekla da te pušta da budeš svoj, da li te stvarno pušta - pitala je Ivana.

- Ma gde me pušta, ne pušta me. Moja nemoć i moja greška, tačnije, koleteralna šteta je Anđelo Ranković...Imam, od početka imam, jer mislim da je folirant, sam sebe demantuje u mnogim stvarima. Sećam se kada je Vanja crna stala u Kačavendinu odbranu, on je prošao pored nje rekao: "nemoj o tebi tek da pričam", tako da mislim da ćuti i za Maju, da je tu bilo nešto više...Nakon svake naše svađe ima potrebu da priča po 15 minuta - rekao je Luka.

- Pričaju da je on probudio u njoj zrelost i dostojanstvenu osobu - rekla je Ivana.

- Verujem da je uticao on na nju, ali sam čuo da je bilo isto dosta haosa, da je polomila sve što ima u sobi i da je on pobacao sve u sobi. Nije bilo toliko često, ali bilo je momenata... - rekao je Luka.

- Je l' se plašiš kada pomisliš da može to i tebi da se desi - pitala je Ivana.

- Ne plašim se, može ovde da bude haos, pa da napolju nemamo ništa od ovoga. Na nekoga ovde neko utiče drugačije, a i mnogo veću težinu ima to što Anđelo nije imao bivšu u kući - rekao je Vujović.

- Kako komentarišeš to što se primećuje zbližavanje Aneli i Filipa ponovo - pitala je Ivana.

- Ne bih puno da komentarišem Filipa i Aneli, klip koji sam gledao, videla se ta strast, oboje su rekli da nije bilo kamera, bilo bi nešto više...Pet puta više bih mu zamerio da je gledao kao Vanju i ostale, a ne da su ušli u vezu...On je sedeo sam sa Asminom, a sedeo sam sam sa Milanom, kog sam upoznao dan ranije. On je govorio da njemu sve veruje, a sada Asmin o njemu govori sve najgore, a on je sa Aneli dobar. Da, mislim da se plaši Asmina, u smislu verbalnog sukoba - rekao je Luka.

- Demantovao si Anitu ono veče da Aneli smrdi, kako je Anita rekla da si joj rekao, posle je ispao skandal u rehabu. Kako misliš da ćeš funkcionisati u vezi u kojoj ti devojka određuje šta ćeš da kažeš - pitala je Ivana.

- Nije što bih sebe degradirao i mene je Aneli, mogao sam, imam puno pravo...Ja sam rekao Aniti: "ja da budem sa nekom Nevenom i da ona iznese za tebe, ja bih opet reagovao da nije istina". Mene ne zanima ko će da me osudi, ali ovo nije istina - rekao je Luka.

- Mnogi pričaju da si znao sve za Relju - rekla je Ivana.

- Nikada mi ništa nije rekla za Relju, ona i dalje meni negoduje i govori da nije istina. Po onome, siguran sam da je rekla njima, opet, da mi ne kaže i da izađem i vidim dokaze... - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić