Ako ode u Dubrovnik, završiće kao i u hotelu: Dača dao sud o zbližavanju Aneli i Asmina, pa progovorio o Bebici i Teodori (VIDEO)

Dača Virijević je bez ustručavanja dao svoj sud o aferi "hotel", u kojoj su se Asmin i Aneli, nakon dvogodišnjeg medijskog rata u kom su pljuštale uvrede, ljubili i završili u istom krevetu.

Milan Milošević je u emisiji "Narod pita", nakon odgledanog priloga Luke Vujovića, Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, dao reč Dači Virijeviću kako bi ovo prokomentarisao.

- Dačo, koliko je afera "hotel" promenila tok rijalitija i vaše viđenje na odnos Aneli i Asmina - pitao je Milan.

- Mnogo je promenilo, on je ušao da ispriča svoju stranu priče, da odbrani sebe i porodicu, posle toga Aneli ušla, ispričala šta sve nije. Dve nedelje izolacija, posle toga hotel i puf, sve nestalo. Ponašali su se kao bračni par koji je u apartmanu i zato ja kažem da su oni dve gnjide i dva ološa, vređaju se, pa se mire i tako u krug...Ako Asmin ode u Dubrovnik, verovatno će ovako da završe kao i u hotelu, da će da imaju se*s. Ja sam pričao da je to u hotelu bilo iskreno, šta su postigli time?! On je pričao kako je njena sestra davala lekove deci i da je zato bolesna, da je Groficu je*ao ker iz dvorišta?! Šljam koji uzme par honorara da blate svoje porodice - rekao je Dača.

- Luka, da li se slažeš da je promenilo tok rijalitija - pitao je Milan.

- Da. Šta da su se Asminu vratile emocije?! Jer Aneli je tada rekla da je nešto vratilo da bude sa Asminom. Mi nismo znali da opn igra igru, da li bi napolju bio rat, šta bi se tu dešavalo?! Mi smo saznali da je Aneli slaba bila na njega u tim momentima, kada ga je videla nakon tri godine, a Asmin je potvrdio da je ostavio Aneli, spakovao se i otišao jer ga je zanimala druga žena. Jedino što bi trebalo da je istina je da deset meseci nisu uspeli da izglade odnos. Meni je nejasno da smo imali deset meseci, a da ne znamo ko je zapravo u pravu, mislim na Aneli i Asmina?! Ja sam i rekao, kao što sam i ja rekao, najviše mi je krivo roditelja koji nedužno ispaštaju - rekao je Luka.

Voditelj je poželeo dobro veče još jednom gledaocu.

- Milan iz Vrnjačke Banje ovde. Imao bih jedno pitanje za Luku i Daču. Prvo pitanje za Luku, da li misliš da je Filip Đukić planski sačekao da uđeš u odnos sa Anitom, da Asmin uđe u odnos sa Majom, da bi ušao u odnos sa Aneli - pitao je gledalac.

- Aneli je ta koja nije nikada želela da bude u površnom odnosu, tako da je mogao da bude sa Aneli, važila je za favorita od početka. Mogao je da vidi da je kotirana dobro, tako da mu nije bilo u cilju da igra igru. Ovo za Maju i Asmina mogu donekle da se složim. Asmin da nije ušao u vezu sa Majom, ne bi nikada Filip prišao Aneli - rekao je Vujović.

- Pitanje za Daču, kada su se Teodora i Bebica pomirili po drugi put, ti si kod Drveta rekao da Teodora čeka zadnjih 15 dana da ostavi Bebicu, pa me zanima zbog čega misliš da se to nije desilo - pitao je gledalac.

- Da, u pravu ste, rekao sam. Teodora mi je pričala da će da ostavi Bebicu, da joj je to cilj, da će da bude dobra sa njim do pred kraj rijalitija i da će da ga ostavi...Ja znam da je Teodora prvo veče otišla kod Bebice kući, pa je onda otišla kod mame i tate, znam da su dobri i da čuju...Da se dese takve stvari, da Teodora ode dva puta kod istog muškarca, ako bi dva puta i treći bi. Teodora je meni rekla da joj se Filip zgadio, da je hteo priču da se sebi dokaže da ima mnogo devojaka - rekao je Dača.

- Nemam reči, to mi je smejurija, Bebica stalno priča: "hiljadu puta sam to rekao, mi komuniciramo očima", ali Teodora kada su bile poslednje nominacije, kada ju je Filip Đukić nominovao, ona je rekla da bi ušla u vezu sa njim i to pred Bebicom, odnos njihov je smejurija - rekao je gledalac.

Milan je, potom, poželeo dobro veče i narednom gledaocu.

- Zovem iz Čačka. Imam dva pitanja. Prvo pitanje za Daču, koja mu je afera bila najvatrenija u ovoj Eliti - pitao je gledalac.

- Aham, mogu da kažem ove afere koje sam ja izneo, a to su ove što se tiče poznatih ličnosti, ovo za Relju i ovo za Maju za ovog ruskog glumca. To se nije toliko komentarisalo koliko mislim da treba, jer je meni to Anita predstavila kako jeste. Meni je Maja u veceu rekla: "uh da znaš kakav je ovaj ruski glumac, u se*su", ja sam mislio da je gledala filmove i serije, ona kaže: "ja i drugarica", ja to nikada u životu nisam rekao, zaj*bao sam se kada sam tebi rekao pa se čulo, pa me je Darko pitao. Ja verujem da je to istina, iako su mnogi mislili da je izmislila jer je Anita imala aferu sa Reljom - rekao je Dača.

- Podržavam Daču, da ne misli da sam nešto hteo. Lukino mišljenje o Janjušu - pitao je gledalac.

- Mišljenje o Jašku?! On i ja smo imali dva sukoba, nikada nismo vređali porodice, ima humora, ume da nasmeje celu kuću, pa čak i one s kojima je u sukobu. Imam lepo mišljenje o njemu. Ja sam tada rekao da ne verujem u njegovu i Vanjinu ljubav, jer ga nisam video u tim vezama - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić