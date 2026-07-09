Zaslužuješ da goriš u lavi vulkana, pakao je za tebe: Maja se i dalje pere od izrečenog, Dača demolirao Asmina kao nikada (VIDEO)

Nakon što je na račun njegove porodice, ali i na njegov račun iznela mnoštvo stvari, Maja Marinković nastavila je da se pravda zbog svega izrečenog Asminu Durdžiću, dok je Dača Virijević sasuo Asminu sve u lice što misli, bez imalo ustručavanja!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Majo, da li možeš da nam demonstriraš kako radi bodi mist - glasilo je pitanje.

- Ne mogu, pogrešila sam, žao mi je što sam to priredila, jer sam ja toliki bes imala u sebi. Da li stvarno mislite da bih bila sa muškarcem koji pr*ma bodi mist?! Na stepenicama smo pričali, ja sam mu rekla: "evo sada ćeš da vidiš šta ću da ti napravim u svađi", uvredio me je, tu me je izvređao. Da nije krenuo da vređa ovde, iskulirala bih se, bio je drčan i bezobrazan, nisam mogla više da ćutim, pukla sam. Ja kakva sam bila ranije, blaga sam...Kada pogledaš, prema njemu sam imala zadršku u uvredama, još sam ga i štedela - rekla je Maja.

- Da, rekao sam da je moj tata bio je*ač, da kada smo brat i ja napunili 18 godina, moj tata se smirio - rekao je Asmin.

- Ovo mi je intresantno, ne znam da li ovaj čovek zna da kada Minka i Mustafa odu do tržnog centra, svi će da ih gledaju, neki će da se smeju, neki će da govore: "evo ga asminov otac i njegova sestra što je maja rekla da su incest tata i ćerka"...Njega pogađa bodi mist, on se najviše na to upali. Da, istina je, ja verujem u sve. Verujem da je on pričao neke stvari o svojoj porodici, ali ne verujem da su ti ljudi takvi. Najveća monstruoznost ovog čoveka je što ga pogađa to za guranje u du*e...Ti si monstrum jedan odvratni, a Maja dok to govoriš ona se raduje, pa zamisli ti to čoveče?! - rekao je Dača.

- Ja sam preživela, ne znam šta ćete novo da izmislite nakaze, videli smo ko ste i šta ste - skočila je Stanija.

- Ja sam zaključila da ona mrzi decu - rekla je Maja.

- Da se setimo, apsolutna većina je ovde verovala da je džukela je*ala Anelinu majku, rasni pas, sve ti se vratilo. Sve što si pričao za njenu porodicu, sve ti se vratilo. Ti imaš sramote da legneš sa njom u krevet?! Ti si sramota za ljudski rod, ja ne znam gde ćeš ti da živiš. Pakao je mala stvar za tebe, ti treba da se kupaš u lavi od vulkana, bolje ni ne zaslužuješ - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić