Jeo si sa čovekom koji je pravio od tebe SPRDNJU: Dača osolio po druženju Luke, Asmina, Anite i Aneli, gledalac raskrinkao Vujovića (VIDEO)

Dača Virijević prokomentarisao je odnos Aneli, Asmina, Luke i Anite, koji je bio promenljiv tokom više meseci.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Aneli Ahmić, Asmina Durdžića, Anite Stanojlović i Luke Vujovića, voditelj Milan Milošević je u emisiji "Narod pita" prokomentarisao ovaj odnos sa gostima, Lukom i Dačom Virijevićem.

- Kakav je to odnos bio Asmin, Luka, Anita i Aneli - pitao je Milan.

- Do ovde mi je više ovog foliranata, pogotovo ovog vepra (Asmin), pa i ovog Luke. Zamisli ti to, da se setimo da je legao Asmin sa Aneli u krevet i hteo je da ima sa njom se*s, on je posle toga hteo da bude sa njim?! Kakav je to muškarac?! Još oni spremaju zajedno da jedu - rekao je Dača.

- Dača donekle jeste u pravu. Ja sam bio sa njegovom bivšom, ali je poenta što sam ja spustio loptu pre nego što se desio hotel...To što smo mi spustili loptu nije ništa naspram toga što smo ponižavali Aneli, tu smo Asmin i ja donji, ispadalo je da smo zajedno protiv nje - rekao je Luka.

- Ti si jeo sa čovekom koji je pravio sprdnju od tebe, ispalo je da mu duv*š bu*u i da ti nogice vire iz njegovog dup*ta- Nisi bio iskren jer ti ne možeš Asmina očima da vidiš - rekao je Dača.

- Nemam ništa ni protiv Asmina, ni Aneli, jer svaki put kada sam nju blatio, ja sam bio donji i izgledalo je kao da smo se udružili - rekao je Luka.

Milan je poželeo dobro veče i narednom gledaocu.

- Marko iz Beograda zove. Pozdravljam sve u studiju, naročito Luku i imam jedno pitanje za njega. Hteo bih da pitam, pošto njegova devojka Anita je par dana pre saznanja da je trudna imala odnos sa Filipom Đukićem, kako bi se osećao kada bi utvrdili da on nije otac tog deteta - pitao je gledalac.

- Anita je ostala trudna u februaru i martu, nakon dva i po meseca veze je ostala trudna. Papir smo dobili u Beloj kući, kada smo saznali pol deteta i tu je pisalo koja je to tačno nedelja - rekao je Luka.

- Imam jedno pitanje za Daču. Kako gledaš na to što Luka dok gleda Aneli, on se nervira, da li mu je i dalje stalo do nje - pitao je gledalac.

- Svi komentari ispod klipa je da je Lukica poludeo zbog Filipa i Aneli, nisam to samo ja video, nego i ljudi ispod klipa. Luka je na proglašenju pobednice drao: "Aneli, Aneli" - rekao je Dača.

- Da li ti Dačo tvrdiš da sam to radio?! To je živa istina. Anita i ja smo to vikali, šalili smo se - rekao je Luka.

- Zamisli da Aneli stane sa Filipom Đukićem i viče: "Luka, Anita", odmah bi bilo da napadaju trudnicu i da ih napadaju, pravili bi žrtve. Ja sam stao na Stanijinu stranu - rekao je Dača.

- Ti si stao na Asminovu stranu kada je moj odnos sa njim u pitanju - rekao je Luka.

- Luka je verio Aneli, a odnos između Filipa i Anite i ljubomora, deluje malo čudno - rekao je gledalac.

- Kome smetaju plakati koje su cepali, a na kojima piše: "Aneli i Filip razvijaju film", a oni u svom svetu, grade srećnu porodicu?! - rekao je Dača.

- Anđelo govori da ga Anita gleda, Stanija govori da ja nju gledam, Aneli govori isto, samo Filip ništa nije rekao. Mi smo u vezi, a oni govore da gledamo u njih?! Jedan dan smo ljubomorni na Staniju i Anđela, drugi dan na Aneli i Filipa - rekao je Luka.

- Ne znam šta pokušavaš, ko je vas tamo dirao - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić