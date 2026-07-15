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DONEO SVOJ SUD! Dača smatra da je glavni razlog Asminove svađe sa Majom Stanija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija Dobrojević i Dača Virijević komentarisali su sa robotom Tošom dešavanja u ''Eliti 9'', te su se osvrnuli da svađu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Dača Virijević i Stanija Dobrojević razgovarali su sa robotom Tošom o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, svašta se izdešavalo. Maja je rekla Asminu ''je*em ti Mevlidu u veštački kuk'', on njoj da ima ''du*e kao poni'' . Mislim da je sve ovo što se desilo između Maje i Asmina, to što je ona videla njegove uspomene sa Stanijom - kazao je Dača.

- Mislim da je zbog toga što je on video njene uspomene, jer ne može da je gleda s toliko likova. Tošo, meni je sve smešno, jer je Asmin slikao nekog roze Poršea u Majamiju, koji je bio tu na ulici, a onda mediji prenesu kako sam od njega dobila auto. Sve je to presmešno, njegovo ponašanje je veoma smešno - kazala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

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