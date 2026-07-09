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Hoće da operu gaženje svojih porodica preko njenog osmeha: Stanija nikad direktnija da je NE ZANIMA Asmin, Dača pokopao njega i Maju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija Dobrojević nikad direktnije poručila da je bivši verenik Asmin Durdžić ne zanima, kao ni razgovor s njim, dok je Dača Virijević žestoko opleo po njemu i njegovoj devojci Maji Marinković!

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca" Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Staniji Dobrojević.

- Šta imaš ti kome da se pravdaš, naravno da u sudaru lice u lice prođe nešto kroz glavu?! Suludo je da neko pomisli da se ne bi pomirila sa njim, mogu samo da misle da bi ti potrčala da se pomiriš sa njim - glasilo je pitanje.

- Nema više nikakvog razgovora između nas, suočavanje da je tu voditelj može, ali ovaj čovek mene više ne zanima, nije me zanimao ni pre ulaska. Ne pravdam se nikome ništa, ali ja sam ovde, prilaze mi, ovaj misli ovo, misli ono, imam pravo da objašnjavam i da pričam - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao da ja nisam video tu situaciju, ja sam naišao deset sekundi posle toga. Ja sam čuo kada je on rekao "365" i ostalo, ali nisam video taj trenutak na vratima. Šta treba da je osudimo zbog osmeha, šta, da kažemo da je htela da ima je*ačinu posle osmeha?! Svi hoće da operu gaženje porodice svoje i jeb*čine njenim osmehom. On nije radio u inat, nego je to radio iskreno. On je Terzi rekao: "ove dve ku*ve su mi vređale porodicu, ona jedina nije", nije on rekao da ona to čuje, a ni Maja to nije čula. Rekao je: "nek sedne pored mene, briga me" - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče ovoga, da, na novinarima je sve vreme govorio da će braniti Staniju. Sebe sada vadi i govori da je sve to inat, gledao je u Staniju sve vreme, pa je prešao na moje mesto. Što nije terao inat Maji sa Sofijom, nego je otišao da hrani patke i guske?! Maja bi tu izgorela, što nije i Sofiju gledao?! Vadilica njegova klasična. Stanija je rekla da je videla starog Asmina, on je rekao da je video sreću i onda da se smeje sa Lukom, da leži i prikriva osmeh. Asmin i Maja ne mogu očima da se gledaju, za sitno i za smešne pare i za par minuta se*sa su prodali svoje porodice - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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