Au, sve isplivava! Uroš otkrio od kog trenutka se Maji ZGADIO Asmin, Dača raskrinkao dešavanja s proslave nove godine: Gledao sam i... (VIDEO)

Uroš otkrio kada se Maji zgadio Asmin, Dača raskrinkao sva dešavanja s nove godine

Miljana Kulić skočila je kako bi iznela svoje mišljenje o odnosu Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Ja nema potrebe da skačem na Maju, ja samo komentarišem. Treba da skaču devojke koje je Maja optužila da su "utorak devojke", a razlika je samo što se desilo u alkoholisanom stanju, ali za doček Nove godine - rekla je Miljana.

- Ako nastave ovako samo utorkom i sredom, ona je ista kao i ostale, ako uđu u vezu, to je onda drugačije - dodao je Bora.

- Maja bi ušla u vezu, ali on neće da stane iza nje - rekao je Ivan.

- Rekla mi je Maja da joj je Asmin pao u očima kada si mu ti Miljana dr*ala ku*ac - rekao je Uroš Stanić.

- Postoji privlačnost, neka enegija i hemija. Ne verujem da postoji zaljubljenost ni sa moje, ni sa Majine strane - rekao je Filip, a onda je postavio pitanje Dači Virijeviću:

- Rekao si za reprizu da si video neke stvari koje mi nismo, koje su to stvari - glasilo je pitanje.

- Što se tiče toga nečega što sam ja video, posmatrao sam i gledao sam i novu godinu i reprizu. Video sam da ti šmekaš Maju i meni si rekao da se Maja prva ogradila, samim tim što si to rekao, dao si mi do znanja da bi tvoj odgovor bio drugačiji i ne bi bilo ograđivanja. Neću baš sve pričati, postoje i druge emisije, video sam odnos Aneli i Anđela, koji mi je bio vrlo intresantan. Jeste počeo drugarski, ali vidim da se šmekaju. Video sam da je Aneli imala ples sa Janjušem, koji je bio malo više od zezanja, hteo si da je poljubiš - rekao je Dača.

- Ne možeš da kažeš tako nešto - rekao je Anđelo.

- Bila je čudna ta situacija, da li sam ja pogrešno shvatio...Kačavenda i ja smo sedeli jedno pored drugog i gledali šta se dešava - rekao je Dača.

- Nema potrebe da mi se izvinjavaš pa da mi odmahuješ rukom - rekao je Anđelo.

- Ma šta je bilo?! Sedelo nas je više, Danilo priča, nije završio - rekla je Kačavenda.

- Ma šta je problem?! Janjuš je mene zagrlio, jedini je ovde koji me poštuje - skočila je Aneli.

- Kačavenda je juče ili večeras pričala u Odabranima da je Anđelo skočio kao oparen kada su Aneli i Janjuš plesali - rekla je Miljana.

Autor: Nikola Žugić