Hoće da je šutne pred kraj: Milena i Dača uvereni da Asmin priprema teren za raskid sa Majom! (VIDEO)

Milena Kačavenda govorili su o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića, te su istakli da je po svemu sudeći, njihovog vezi kraj pred pucanjem.

Milena Kačavenda i Dača Virijević razgovarali su tokom izlaska iz kazina, te su prokomentarisali veoma turbulentan odnos Maja Marinković i Asmina Durdžića.

- Maja mi je nešto signalizirala - rekla je Milena.

- Hoće da je ostavi - kazao je Dača.

- Da, hoće pred kraj da je ostavi. Šta on misli, da je pametniji - rekla je Milena uz smeh.

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Autor: S.Z.