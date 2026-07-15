Hoće da je šutne pred kraj: Milena i Dača uvereni da Asmin priprema teren za raskid sa Majom! (VIDEO)

Milena Kačavenda govorili su o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića, te su istakli da je po svemu sudeći, njihovog vezi kraj pred pucanjem.
Milena Kačavenda i Dača Virijević razgovarali su tokom izlaska iz kazina, te su prokomentarisali veoma turbulentan odnos Maja Marinković i Asmina Durdžića.
- Maja mi je nešto signalizirala - rekla je Milena.
- Hoće da je ostavi - kazao je Dača.
- Da, hoće pred kraj da je ostavi. Šta on misli, da je pametniji - rekla je Milena uz smeh.
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Autor: S.Z.