AKTUELNO

Zadruga

Hoće da je šutne pred kraj: Milena i Dača uvereni da Asmin priprema teren za raskid sa Majom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milena Kačavenda govorili su o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića, te su istakli da je po svemu sudeći, njihovog vezi kraj pred pucanjem.

Milena Kačavenda i Dača Virijević razgovarali su tokom izlaska iz kazina, te su prokomentarisali veoma turbulentan odnos Maja Marinković i Asmina Durdžića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja mi je nešto signalizirala - rekla je Milena.

- Hoće da je ostavi - kazao je Dača.

- Da, hoće pred kraj da je ostavi. Šta on misli, da je pametniji - rekla je Milena uz smeh.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Osmehivanje je bilo obostrano: Vanja Prodanović bez dlake na jeziku iznela svoje mišljenje o odnosu Asmina i Stanije, za Maju nije imala reči hvale!

Zadruga

Počela da vileni, nije ni oči otvorila: Maja vrišti na Alibabu iz sveg glasa, on frapiran! (VIDEO)

Zadruga

MEĐU VAMA NEMA LJUBAVI, SAMO INTERES OKO RATOVANJA SA STANIJOM! Bebica srozao odnos Asmina i Maje, pa poručio Marinkovićevoj da će proći kao Aneli i S

Zadruga

Nisu imali reči hvale za njih! Učesnici razvezali jezik o Majinom i Alibabinom odnosu, pa Sofija iznela: Dopala sam mu se! (VIDEO)

Domaći

''Prekršila je moje osnovno pravilo'' Puklo primirje Alibabe i Aneli: Ne zanima je Norina sreća, već da glumi žrtvu u rijalitiju

Domaći

Surovija nego ikad: Matora proglasila Maju blamom koja je dotakla dno, a tek da čujete šta misli o Đukiću posle svega! (VIDEO)