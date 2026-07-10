MEĐU VAMA NEMA LJUBAVI, SAMO INTERES OKO RATOVANJA SA STANIJOM! Bebica srozao odnos Asmina i Maje, pa poručio Marinkovićevoj da će proći kao Aneli i Stanija: SVE TRI ĆETE ZA NJEGA BITI... (VIDEO)

Deljno izanalizirao ljubavni odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' su imali priliku da vide trenutak kada je Hana Duvnjak prenela Asminu Durdžiću da je Maja Marinković saznala da se on osmehivao Staniji Dobrojević.

- Nemam šta da prokomentarišem - rekla je Maja.

- Ja sam ovo i prenela. Bilo mi je veoma žao Maje, nakon što je Dušica rekla ovo za Staniju. Bilo mi je iskreno krivo - rekla je Hana.

- Želala je da ide u susret Maji, ali ipak je sebe pohazila, jer je Asmin vređao njenu porodicu - kazao je Terza.

- Što se tiče Maje i Asmina, veoma mi je zanimljivo što kažu učesnici da nema reakcija Asmina i Maje, a ima. Oni su najnemoćniji par, jer vređaju druge kada imaju oni problem jedno s drugim. Maja će mu drobiti nad glavom posle emisije. Ako je Maja ljubomorisala njemu na zidiću, to govori da je ona devojka bez grama samopouzdanja. Nema poverenje u njega, ostaje sa njim samo iz inata Staniji, ne jer ima emociju. Što se tiče Asmina, ja ne mogu da kažem da nema emociju prema Staniji. Osmesi su rekli sve. Maja je folirant u odnosu sa Asminom to je tako. Stvari koje su zasrupali su sve pokazili i to brzinom koju niko ne može da pohvata, to je neverovatno. Oni su nas povukli u mulj, a mi smo se beđu sobom sporečkali oko naših stavova, kada je reč o njihovom odnosu. Ujutru će, sasvim sigurno krenuti njihov haos i žestoka rasprava, u to sam sasvim siguran. Među vama nema ljubavi, samo interes zbog ratovanja sa Stanijom - rekao je Bebica.

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Autor: S.Z.