Sve znaju napamet! Boginja i Dača obelodanili da su se Maja i Asmin opet prepustili vrelim strastima nakon žestoke svađe i uvreda (VIDEO)

Dača Virijević i Tanja Stijelja Boginja započeli su razgovor o Maji i Asminu, koji su i sinoć, tokom žurke pravili haos.
Naime, Alibaba i Marinkovićeva su ceo jučerašnji dan proveli u skandaloznoj svađi, a odnose nisu uspeli da izglade ni tokom žurke, već je i noćas bilo haosa u Hotelu.
- Ma izj*bali se posle, pretpostavljam - konstatovao je Dača.
- Ja sam je videla izašla iz kazina i ide ka hotelu sa cigarom onako - rekla je Boginja.
- Ma bolesnici bolesni - rekao je Dača.
Podsetimo, Maja i Asmin su zaista juče nakon višesatnog svađanja imali odnose u Hotelu, pa tako ne čudi što im je ovo palo na pamet.
Autor: R.L.