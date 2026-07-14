Dobacio mi je da su sve žene ološi: Maja pravi pakao Asminu, pomera mu mali mozak! (VIDEO)

Maji i Asminu nije dugo trebalo da uđu u novi epski sukob.

Po završetku emisije ''Gledanje uspomena'', Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoj sukob.

- Ti sad hoćeš da spinuješ priču - rekla je Maja.

- Sve pitaj Terzu. Sad sam ti rekao. Stavio sam šejker na sto. Nisam nigde gledao, gde da gledam. Nit me zanima bilo ko. ovo su moje reakcije jer te volim. Kunem ti se u brata da nisam pogledao - rekao je Asmin.

- Sad ću pitati Terzu - rekla je Maja.

- Smrad smrdljivi - rekao je Asmin.

- Terza, šta je on radio tu gde je stajao? Rekao mi je da idem da pitam tebe - navaljivala je Maja.

- Dobacio mi je da su sve žene ološi. Ali nije na kontu tebe. Nemoj da me držiš. Ne mogu sad da se setim. Ne znam, Boga mi. Koji problem. Da mi spomene šta je rekao pa da se setim - rekao je Terza.

- Koje sve žene su ološi? Nisi tako rekao malo pre. Rekao si dok ja nisam bila tu. Kako si mogao to da kažeš? - nastavila je Maja.

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Autor: Teodora Mladenović