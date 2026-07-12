Jedva dočekala: Kačavenda umire od smeha što je Aneli izbacila Maju i Asmina iz njenog kreveta (VIDEO)

Kačavenda jedva dočekala da neko pokaže zube Asminu i Maji.

Aneli Ahmić odvela je Milenu Kačavendu kako bi joj pokazal da je isterala svoje i uzela dušek koji joj pripada od Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Dogovarali su se - rekla je Milena.

- Meni bi bilo bolje da nas je više da ne budemo Sandra i ja sa njima - rekla je Aneli.

Jesi li otela dušek? - pitala je Milena.

Naravno! Ne, najbolje da krmak i ona spavaju na dva, a ja na podu - rekla je Aneli.

Milena je umirala od smeha, od sreće i ponosa što je neko konačno uspeo da pokaže zube Asminu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić