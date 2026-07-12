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Njih tri su tvoje ogledalo: Ivan poručio Asminu da se obrukao za sve pare, ne vidi izlaz iz njegovog kanala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku progovorio o Sofiji i Asminu.

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč  Sandri Todić.

- Ne sviđa mi se što se Aneli i ti vređate i što dozvoljavate svakome d avam uzme dete u usta. Tvoj i Majin odnos podržavam kad ste normalni, ali za ove reči nema opravdanja - rekla je Sandra.

- Sofija, ti si atraktivna i skockana si od jutra. Flegmatična si i to ti je odlično za život. Mogla si nekog mlađeg da izmuzeš za pare, nisi morala deku - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nemam animozitet prema Sofiji. Ja mislim da se Milica smeje Terzi i tebi. Imala si priliku da budeš bolja i pametnija, ali nisi. Bez tebe i njih još troje ne bi imali nešto da komentarišemo. Niko od vas nije našao nešto dobro. Ti si klasična osoba da akot i neko ne kaže ništa loše ne bi ni ti njemu. Tvoje ogledalo si ti i tvoje tri devojke. Maja gađa Staniju, Stanija vređa nju, Aneli i Stanija najmorbidnije, Maja i Aneli... Obrukao si se na svim poljima. Da si najgori na svetu ja sam za to da vidiš dete. Ja nemam ništa o tebi, kao o čoveku lepo da kažem - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

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