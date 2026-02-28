Nismo Centar za socijalni rad, ušao je da brani svoju čast: Kačavenda vidi kod Alibabe žal za Norom, Ivan žestoko opleo i po Aneli i Asminu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu, kako bi dala svoj sud o odnosu Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Ti si juče rekla da ti nije jasno da on opet nešto pokušava da bude korektan sa Aneli, objasni nam to - pitao je Darko.

- Mislim da ne zna šta radi. Što se tiče ovoga, mislim da se on negde pogubio, da kada je porodica slala čestitke da je jasno shvatio poruku i tu se kratkoročno promenio. Vidi se od Norinog rođendana da nije najsjajniji i da je pao, razmišlja on stalno. Ovo nije Centar za socijalni rad da raspravljaju o detetu. On je ušao da odbrani svoju čast i čast svoje porodice. Ste ovde došli da pravite odnos za dete?! Dete je, hvala Bogu, živo, zdravo i pravo, a ako ne mogu ljudski, mogu sudski. Njemu je bilo žao što je nas puno došlo njemu da čestita rođendan, a njoj nije...Njega ljudi gotive, mogu da ti nabrojim ljude koje boli ku*ac za njegovu prvu temu, već ga eto gotive druže se sa njim. On nije tip koji plače, on je bio zeleno-siv sa žutim podočnjacima. Tužna slika, torta na dva kraja stola. On je prvi prokomentarisao: "ko je njoj prišao?". Da koliko god nosi garderobu sa Stičem, jeste taj čitav dan proveden u raspravi nje i Maje, na dan detetovog rođendana, to je bila čista provokacija. Aneli je u pravu kada kaže da ljudi utiču, ali ga ne smatram maloumnim. Neprirodno je da se tri dana nap*šavaju, četiri dana je DNK, sada mu je žao jer je majka. Meni ne mogu da budu isti, a istina je jedna da je ulazak u sezonu sedam, bila njena priča o odnosu sa Asminom, kako je bila bez novca i tako dalje. On ne može da bude egal sa njom koji je ušao da brani čast sebe i svoje porodice, setimo se šta je govorio. On meni sto puta kaže da Aneli nije loš čovek, je*iga, otišlo je predaleko - rekla je Kačavenda.

- Neću puno da pametujem, sve što su rekli Maja, Luka i Milena, verujem da većina kuće ima zajedničko i istovetno mišljenje, jer smo u nekim trenucima bili na njihovoj strani, a to je dobrobit male Nore. Nemam respekta da branim Asmina, a kamoli Aneli. Ja sam sada siguran u taj čuveni rijaliti momenat, da ga oboje imaju, da ne ispadnu iz jeb*ne prve teme. Po mom mišljenju, mogu da se ignorišu, ako je mogla Matora da se ignoriše sa onim na početku, mogu i oni. Ja nikada nisam odstupao od toga da komentarišem druge teme. Ako ste sposobni da rešavate napolju, onda nas se manite. Dakle, od mene nemaju podršku za spuštanje lopte, neka rade šta misle da treba - rekao je Ivan.

- Smatram da su ovde ušli, kako oni kažu da se bore za dete, ali to ne rešavaju. Već pet meseci slušamo u krug njihove priče, optužbe monstruozne, a na kraju dođemo na isto, a to je da rešenja nema. Lakrdija, skalamerija, iste stvari rade pa naprave pauzu. To je španska sapunica, oni su fanatici rijalitija i španskih serija. Nekako ne rešavaju te probleme, ne misle i ne mare kako će dete da gleda na sve ovo. Obostrano se blamiraju, dva blamantna roditelja koji se pljuju, optužuju jedno drugo da su ubice, da su hteli da skaču kroz prozor sa detetom - rekao je Uroš.

- Ovaj priča jednu priču, ova priča drugu, dete vole podjednako. U pravu je Uroš što kaže da pričaju da bi vrteli priču do kraja rijalitija - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić