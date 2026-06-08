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Pružila mu novu šansu, a zauzvrat dobila novo razočarenje: Mina ne prestaje da prosi za mrvicu Viktorove pažnje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Agonija se nastavlja!

Iako je delovalo da su nakon poslednjeg sukoba stavili tačku na svoj odnos, Mina Vrbaški nije uspela da ostane po strani kada je Viktor Gagić u pitanju.

Foto: TV Pink Printscreen

Vođena željom da izgladi nesuglasice i popravi narušeni odnos sa Viktorom, ona mu je ponovo prišla u nadi da će pronaći zajednički jezik.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, razgovor nije tekao onako kako je očekivala. Umesto pomirenja i razumevanja, Mina je naišla na hladan odgovor, zbog čega je ubrzo napustila razgovor vidno razočarana.

Autor: Teodora Mladenović

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