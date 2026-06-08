Pružila mu novu šansu, a zauzvrat dobila novo razočarenje: Mina ne prestaje da prosi za mrvicu Viktorove pažnje! (VIDEO)

Agonija se nastavlja!

Iako je delovalo da su nakon poslednjeg sukoba stavili tačku na svoj odnos, Mina Vrbaški nije uspela da ostane po strani kada je Viktor Gagić u pitanju.

Vođena željom da izgladi nesuglasice i popravi narušeni odnos sa Viktorom, ona mu je ponovo prišla u nadi da će pronaći zajednički jezik.

Međutim, razgovor nije tekao onako kako je očekivala. Umesto pomirenja i razumevanja, Mina je naišla na hladan odgovor, zbog čega je ubrzo napustila razgovor vidno razočarana.

Autor: Teodora Mladenović