Luka zvani Sokrat! Vujović izlaže novu teoriju o vremenu, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Murat i Viktor slušaju i ne znaju gde biju! (VIDEO)

Zabavili se.

Luka Vujović je ovog jutra izložio veoma interesantnu teoriju o budućnosti, prošlosti i sadašnjosti, te je zabavio svoje prijatelje Murata i Viktora.

- Ako se u budućnosti vratiš u prošlost, zašto tvoja sadašnjost nema budućnost

- U pravu je Murat, zato što si umro - rekao je Viktor.

- Zato što onda stalno živiš u prošlosti. Ako za pet godina se budeš vraćao pet godina unazad, tvoje trenutno stanje nema budućnost, zato što si to proživeo i živiš prošlost - rekao je Luka.

- Ako oko može da gleda, zašto kurje oko žmuri - nastavio je da baca mudrusti Luka.

- Zašto - pitali su njih dvojica zbunjeno.

- A to je teško, zato što nikad nije progledalo - izjavio je Vujović.

- Ako na vrh brda vrba mrda, šta radi na dnu brda. Isto mrda - dodao je Luka.

Autor: R.L.