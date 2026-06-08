Plakaćete od smeha! Aneli, Maja i Kačavenda se UDRUŽILE u nameri da POTOPE Uroša, on vrišti i doziva Janjuša! (VIDEO)

Smehotres!

Većina učesnika "Elite 9" danas se kupa i sunča kraj bazena jer je vreme savršeno za uživanje pored vode. Milena Kačavenda krenula je da se šali sa Urošem Stanićem u pokušaju da ga potopi.

Uroš je sve vreme vrištao i dozivao Anđela i Janjuša da mu pomognu, ali od te pomoći nije bilo ni traga ni glasa. Umesto toga, Kačavendi su se priključile Maja Marinković i Aneli Ahmić te su njih tri "navalile" na Uroša.

Stanić je zapomagao, a onda nastavio da doziva Janjuša, s ozbirom da njegove tri bivše devojke pokušavaju da ga potope.

Autor: R.L.