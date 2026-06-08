AKTUELNO

Zadruga

PRIRODA SE OBNAVLJA! Sara se vratila na grudi Ivana Marinkovića, pa otkrila da ju je Murat terao na SVE I SVAŠTA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tvrdi da nije poklekla, a da li je?

Robot Toša porazgovarao je sa Sarom Stojanović i Ivanom Marinkovićem o njihovom odnosu, ali i o njenom raskidu sa Muratom.

- Ja se ne vraćam na staro, samo na početak, kad oni mogu mene da šaltanju, mogu i ja njih. Ja sam juče bila iskrena posle devet meseci. Je l mogu jednu pesmu da me vratiš na 13. septembar - rekla je Sara tvrdeći da je jedino volela Ivana.

- Ivane, priroda se obnavlja, Sara opet dolazi na grudi Ivanu Marinkoviću - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, mani me. Murat je prevarant, ja sam Sari samo otvorio oči. Tražio je Sari da imaju s*ks dva puta dnevno - rekao je Ivan.

- Moja mama je za sve bila u pravu, kad je došla za Novu godinu. To se nije desilo, ja sam rekla ne i otkačila sam ga - rekla je Sara, navodeći da ju je Murat terao da ga oralno zadovoljava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja te Saro nikad ne bih terao na to, ni ovde ni napolju - rekao je Ivan.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dabogda ti se sve vratilo... Sara zaurlala na Marinkovića, Stanija odmah skočila i POLJUBILA JE! (VIDEO)

Domaći

Od mene pravi monstruma: Matora pokušava da se opere, otkrila da je Stefani kriva što je ona bacila oko na Draganu (VIDEO)

Zadruga

Izvatao je i ostavio: Sara na sve načine pokušava da osvoji Marinkovića, pa ju on iznenadio reakcijom (VIDEO)

Zadruga

SVAKI PUT SE NALJUTIŠ KAD SE ONA POMIRI SA LUKOM! Teodora raznela Ivana Marinkovića na komade, tvrdi da je zaljubljen do ušiju u Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Nisam je motikom terao! Viktor ponizio Minu kao niko nikad, otkačio je odmah nakon što ga je zadovoljila: Krenula je da me ucenjuje da MORAM S NJOM U

Zadruga

Otpisala Ivana i vratila se Anđelu: Sara ponovo pala na grudi Apolona sa Zvezdare! (VIDEO)