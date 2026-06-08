PRIRODA SE OBNAVLJA! Sara se vratila na grudi Ivana Marinkovića, pa otkrila da ju je Murat terao na SVE I SVAŠTA! (VIDEO)

Tvrdi da nije poklekla, a da li je?

Robot Toša porazgovarao je sa Sarom Stojanović i Ivanom Marinkovićem o njihovom odnosu, ali i o njenom raskidu sa Muratom.

- Ja se ne vraćam na staro, samo na početak, kad oni mogu mene da šaltanju, mogu i ja njih. Ja sam juče bila iskrena posle devet meseci. Je l mogu jednu pesmu da me vratiš na 13. septembar - rekla je Sara tvrdeći da je jedino volela Ivana.

- Ivane, priroda se obnavlja, Sara opet dolazi na grudi Ivanu Marinkoviću - rekao je Toša.

- Tošo, mani me. Murat je prevarant, ja sam Sari samo otvorio oči. Tražio je Sari da imaju s*ks dva puta dnevno - rekao je Ivan.

- Moja mama je za sve bila u pravu, kad je došla za Novu godinu. To se nije desilo, ja sam rekla ne i otkačila sam ga - rekla je Sara, navodeći da ju je Murat terao da ga oralno zadovoljava.

- Ja te Saro nikad ne bih terao na to, ni ovde ni napolju - rekao je Ivan.

Autor: R.L.