Nisam je motikom terao! Viktor ponizio Minu kao niko nikad, otkačio je odmah nakon što ga je zadovoljila: Krenula je da me ucenjuje da MORAM S NJOM U KREVET! (VIDEO)

Matora tvrdi da je Viktor najveći krivac za sve.

Sledeći klip koji je prikazan danas u emisiji "Gledanje snimaka" bila je skandalozna svađa Mine Vrbaški i Viktora Gagića. Učesnici i gledaoci su imali prilike da vide Minina poniženja, te da čuju kada je rekla da ga je oralno zadovoljila, a on nije stao iza nje.

- Šta da kažem, opet ona nešto na mene, nema kraja, i jutros je bio haos. Ne znam šta da kažem, govorio sam da nismo u vezi, stao sam uz nju, da ne bude potonula, a ona je to zloupotrebila - rekao je Viktor.

- Da li je taj čin njeno najviše poniženje, zna se šta je p*šenje, ideš na Plavi most, a ti je odj*bao - rekao je Milan.

- Nisam je odj*bao, rekao sam da možemo biti dobri, a ona je tražila da se vratim u krevet, onda je na klupi krenula sve isto da bih se vratio u krevet, onda je počela da plače, pa da mi preti da će sebi nešto uraditi - dodao je Viktor.

- Što si morao da uradiš taj čin oralnog s*ksa - pitao je Milan.

- Bilo nam je lepo na žurki, nisam je terao motikom da se to desi, obostrano se desilo, a kao da me krenula ucenjivati, kao da sad moram u krevet sa njom - rekao je Viktor.

- Svestan si da će Mina da istrpi svako poniženje samo da bi bila sa tobom. On sve svaljuje na druge ljude. Toliko si mi pao u očima, ti je najviše ponižavaš - istakla je Matora.

Autor: R.L.