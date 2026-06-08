HAOS U SPAVAĆOJ SOBI! Anastasija krenula na Boru, obezbeđenje je odvelo u zatvor! (VIDEO)

Nikako se ne smiruju.
Nova svađa Bore Santane i Anastasije Brčić desila se danas u spavaćoj sobi, a obezbeđenje je reagovalo munjevitom brzinom.
- Ja ću da ti j*bem mater - rekla je Anastasija.
- Nemoj da ti j*bem mrtvu majku - urlao je Bora.
- Tvoju mamu j*bali c*gani svi iz mahale. Šupčino jedna smrdljiva, nema šta o kome nisi pričao - urlala je Anastasija.
- Mrvog li ti oca j*bem! Sve ti j*bem, svi ti izginuli na granici - vikao je Santana.
Obezbeđanje je potom odvelo Brčićevu u zatvor-
Autor: R.L.