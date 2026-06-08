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HAOS U SPAVAĆOJ SOBI! Anastasija krenula na Boru, obezbeđenje je odvelo u zatvor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikako se ne smiruju.

Nova svađa Bore Santane i Anastasije Brčić desila se danas u spavaćoj sobi, a obezbeđenje je reagovalo munjevitom brzinom.

- Ja ću da ti j*bem mater - rekla je Anastasija.

- Nemoj da ti j*bem mrtvu majku - urlao je Bora.

- Tvoju mamu j*bali c*gani svi iz mahale. Šupčino jedna smrdljiva, nema šta o kome nisi pričao - urlala je Anastasija.

- Mrvog li ti oca j*bem! Sve ti j*bem, svi ti izginuli na granici - vikao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Obezbeđanje je potom odvelo Brčićevu u zatvor-

Autor: R.L.

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