Jako si kvarna, bezobrazna i drska! Mića sasuo Vanji Živić sve u facu, ona se samo kiselo smeje! (VIDEO)

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Lepi Mića naredne male budžete dao je Janjušu i Vanji Živić.

- Janjuše, ja mislim da ti se sve zgadilo, ne možeš više nikog ovde da gledaš očima, ali i za to te boli k*rac. Ja tebi ne verujem ništa, stalno si na pola osmeha, na pola ozbiljne priče, ako je to foliranje, ako je to humor, onda okej. Mislim da bi sve ovde prodao, sumnjam u tvoju vezu sa Vanjom. Bilo mi je ubedljivije sve ono sa Majom i sa Aneli, a možda je ovo sto puta zdravije, videćemo - rekao je Mića i dodao:

- Vanja, mislim da si ti još kvarnija nego što pokazuješ. Video sam to u odnosu sa Milenom, podlo i tiho joj kažeš neke stvari, kroz osmeh. Jako si kvarna, bezobrazna i drska, a Bobanac vezan sa svima, prijatelj, bivša supruga, nisi ti tako dobra kao što se ovde predstaljvaš, mnogo si loša. Ne verujem u tvoju vezu sa Janjušem, a tebe to ne potresa uopšte - rekao je Mića.

Autor: R.L.