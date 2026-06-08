TENZIJA DOSTILGA TAČKU KLJUČANJA! Mića izvređao Jakšićku, ona napustila Belu kuću! (VIDEO)

Puče drugarstvo!

Aleksandra Jakšić žestoko je zamerila Lepom Mići zbog njegove podele budžeta, zbog čega je došlo do velike svađe.

- Kažeš mu da je vreća g*vana, a onda se družite - rekla je Jakšićka.

- Kvarna si, šta te boli k*rac, ajde po*uši, uzimaš dane preko mene, jedeš g*vna - rekao je Mića.

- Ne možeš tri meseca da misliš jedno, a sad nešto drugo - rekla je Jakšićka.

- Ma duvaj mi k*rac - rekao je Mića.

- Ološu raspali, nemoj da me stavljaš u isti koš sa Asminom kom si d*kala k*rac - rekla je Advokatica.

- Mićo, malo sam se razočarala sa ovom podelom, jer sam mislila da ćeš da izgrmiš, danas nigde stava nema - rekla je Jakšića i napustila crni sto.

- Gajiš zmiju u nedrima, ona našla da priča - rekao je Mića.

Autor: R.L.