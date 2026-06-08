AKTUELNO

Zadruga

TENZIJA DOSTILGA TAČKU KLJUČANJA! Mića izvređao Jakšićku, ona napustila Belu kuću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Puče drugarstvo!

Aleksandra Jakšić žestoko je zamerila Lepom Mići zbog njegove podele budžeta, zbog čega je došlo do velike svađe.

- Kažeš mu da je vreća g*vana, a onda se družite - rekla je Jakšićka.

- Kvarna si, šta te boli k*rac, ajde po*uši, uzimaš dane preko mene, jedeš g*vna - rekao je Mića.

- Ne možeš tri meseca da misliš jedno, a sad nešto drugo - rekla je Jakšićka.

- Ma duvaj mi k*rac - rekao je Mića.

- Ološu raspali, nemoj da me stavljaš u isti koš sa Asminom kom si d*kala k*rac - rekla je Advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mićo, malo sam se razočarala sa ovom podelom, jer sam mislila da ćeš da izgrmiš, danas nigde stava nema - rekla je Jakšića i napustila crni sto.

- Gajiš zmiju u nedrima, ona našla da priča - rekao je Mića.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Ponovo prodao tetku da bi se dodvorio Hanu: Nerio urnisao Aneli gnusnim uvredama, ona na ivici suza! (VIDEO)

Zadruga

Tenzija u hotelu: Sevaju žestoke provokacije, Miljana udarila na Gastoza! (VIDEO)

Domaći

ŠUT-KARTA! Aneli odjavila Luku za sva vremena, na njihovu ljubav stavila TAČKU! (VIDEO)

Zadruga

Anđela i Aneli ne može da preboli: Luka pokazao svoje slabe tačke, Mića ga doveo do pucanja! (VIDEO)

Farma

Udario mu na muškost: Kristijan izvređao Božu zbog Elene Petrović, pa mu dao obećanje da će završiti sa njom u krevetu (VIDEO)

Domaći

TRUDNA ANITA HITNO NAPUSTILA BELU KUĆU: Evo gde se sad nalazi! (VIDEO)