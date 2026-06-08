Hvala ti, bivši, veliki prijatelju! Anđelo navukao Miću na TANAK LED, Pržulj ga izvređao bez pardona! HAOS KAKAV SE NE PAMTI (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao.
Kada je počeo da deli budžet Anđelu Rankoviću, Lepi Mića je prvo imao pitanje za njega.
- Meni je Miljana rekla jednu rečenicu da si ti rekao o meni - počeo je Mića.
- Ajde Mićo, smešan si - rekao je Anđelo.
- Da li si rekao ovde pre par meseci: "Kome on to valja u životu" - pitao je Mića.
- Smešan si Mićo, idi s njom na ručak pa je pitaj. Batali me ovih tvojih fora. Ti meni pričaš o Miljani. Sačuvaj bože šta pričaš. Sa mnom te fore ne možeš - naveo je Anđelo.
- Ti si mala p*ca bez razloga - rekao je Mića.
- E bravo, to ja hoću da kažeš o meni, evo Anđelo je sazreo i sačekao da ti kažeš - rekao je Anđelo.
- Meni možeš popušiti k*rac, evo ti mali budžet - rekao je Mića.
- Rekao si da sam p*ca i g*vno kao Jakšićka i da ti popušim k*rac. Ja imam 33 godine, nemam više 25. Hvala ti moj bivši veliki prijatelju - rekao je Ranković.
Autor: R.L.