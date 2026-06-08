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Hvala ti, bivši, veliki prijatelju! Anđelo navukao Miću na TANAK LED, Pržulj ga izvređao bez pardona! HAOS KAKAV SE NE PAMTI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se niko nije nadao.

Kada je počeo da deli budžet Anđelu Rankoviću, Lepi Mića je prvo imao pitanje za njega.

- Meni je Miljana rekla jednu rečenicu da si ti rekao o meni - počeo je Mića.

- Ajde Mićo, smešan si - rekao je Anđelo.

- Da li si rekao ovde pre par meseci: "Kome on to valja u životu" - pitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smešan si Mićo, idi s njom na ručak pa je pitaj. Batali me ovih tvojih fora. Ti meni pričaš o Miljani. Sačuvaj bože šta pričaš. Sa mnom te fore ne možeš - naveo je Anđelo.

- Ti si mala p*ca bez razloga - rekao je Mića.

- E bravo, to ja hoću da kažeš o meni, evo Anđelo je sazreo i sačekao da ti kažeš - rekao je Anđelo.

- Meni možeš popušiti k*rac, evo ti mali budžet - rekao je Mića.

- Rekao si da sam p*ca i g*vno kao Jakšićka i da ti popušim k*rac. Ja imam 33 godine, nemam više 25. Hvala ti moj bivši veliki prijatelju - rekao je Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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