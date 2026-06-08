LETI PERJE! Ne dozvoljavaš mi da nemamo komunikaciju: Viktor pokušava da se ogradi od Mine, ona mu najavila PAKAO! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Poslednji budžet Lepi Mića je dao Viktoru Gagiću.

- Neki misle da si dobar, neki misle da si kvaran, ja mislim da si ti to, ovakav, mlad dečko. Ja sam vam pričao o vašoj vezi. Ti si mlad dečko, došao sa ekskurzije, posle osnovne škole ovde, rekao sam ti da ćeš biti kriv. A suština cele priče je da te Luka savetuje kako da se ponašaš - počeo je Mića.

- Ne, ne savetuje me Luka. Nikad me nije savetovao, ni Luka ni niko. Na mene niko ne može ni da utiče - rekao je Viktor.

- Ti misliš da si rođen da budeš najpametniji, a onda kažeš j*biga nije dobro, sam sa sobom si došao u dizbalans. Ideš svesno u problem, ja nikad nisam išao protiv tvoje veze, ali videćemo napolju, sešćemo popićemo kafu. Sam ćeš odlučiti šta ćeš da radiš. Rekao sam ti da se maneš s*ksa s Minom, kad si izašao iz veze s njom. Da l' to što skačeš vrištiš ovde vredi jednog s*ksa. Ona se i dalje bori, veruje u vas, ali i to je kvarno. Rekao sam ti da je blam to što ste uradili u tuš kabini, za nju je blam veka, a tebe nije. Sve je to kisela voda. Sad se priča o tebi i Sofiji, pa tebi i Staniji, pokušavaju da te vežu, ali ne znam ko je u pravu - rekao je Mića.

- Mi se nikad nismo ni muvali niti bilo šta, sva ta povezivanja su zato što su drugi rekli. Mina svaki dan pokušava da uđe u komunikaciju sa mnom - rekao je Viktor.

- Zato što mi je stalo, ljubio si se sa mnom na našu mesečnicu, a juče mi zameraš što je Dača pričao sa mnom - rekla je Mina.

- Zagrlio sam te jer si mi rekla da će ti biti lakše. Umiljava se, pokušava da uđe u komunikaciju sa mnom. Ti si osoba koja mi ne dozvoljava da imamo komunikaciju - rekao je Gagić.

- Onda me vaćariš za dupe. Zakuni se da se nismo ljubili. Kunem se da te taj dan nisam molila - rekla je Mina.

Autor: R.L.