Upoznao si me sa mamom i tatom, je l' i to bilo na poziv? Kačavenda DEMOLIRALA Janjuša, pa potkačila i Vanju Živić: Ležiš i valjaš se kao mrtva krava! (VIDEO)

Žestoko!

Sledeća je na red da navede tri najpohlepnije osobe u Beloj kući bila je Milena Kačavenda.

- Ne bih da pričam o hrani, o kadropaćenicima, pošto su svi u kadru, ako želite da sedim ispod stola, kažite, pa ću možda i sedeti. Neću navesti Viktora koji je pokazao da je prezervativ, taj fini, divni mladić, koji je iskoristio Minu, sirova snaga kuka ga Mina uhodi, a u međuvremenu može da mezne i da k*esne, ti si slina obična. Dušicu isto neću, koja jede nema šta nije pojela, Boro ti ne smeš da jedeš, a tvoj trener jede li jede. Neću navesti ni ovo pogrebno društvo, nisam znala da imaš diplomu da si branilac Anđela Rankovića. Od tvojih nogu bih gulaš napravila. Navešću one koji kažu da sam ja jedna budala koja u 50 godina želim da budem poznata, i pre rijalitija sam bila poznata. Mnogi od vas živite od mene. Prvi i najnebitniji u ovoj sezoni je Janjuš, da nema mene da me provlači ne bi bio vidljiv, da nemaš 2.12 ne bi te videli. Osam godina ste prodavali svoje brakove, živote, j*bavali šta ste stigli, sad se druži sa presvetim Anđelom. Tavori ovde, smej se Mići, nikakva razlika u godinama između vas nije, sem što ti ništa nisi stekao. Nisam znala da kad me upoznaješ sa mamom i tatom da je i to j*bačina na poziv, ti si jedna p*čka, jedan prezervativ, moli boga da te ne kazne. Ja sam od tebe više zaradila nego ti za pet godina. Druga osoba je moja drugarica, koja je isto zbog mene ovde, došla ovde da zaradi pare, a sad leži i valja se kako kaže tvoj dečko kao mrtva krava, a ja odgovorna za tvoju usranu, rasvetalu g*zicu - rekla je Kačavenda.

Autor: R.L.