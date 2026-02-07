AKTUELNO

Zadruga

Kačavenda na stubu srama: Pored Janjuša, Sofije, Terze izdala i Vanju Živić, ovo joj nikada neće oprostiti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ogolila dušu i priznala sve!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Vanji Živić kako bi progovorila o izdaji Milene Kačavende.

- Koliko te razočarala Milena što se proširila po kući priča da ti je pozajmila pare? - upitao je Darko.

- Jako me razočarala, ovo je već treći put izdaja. Prvi put je bila ona svađa za koju smatram da sam u pravu, tri dana razmišljam šta da radim. Varim sama sa sobom da li da joj oprostim ili ne, ali jako je ružno to s njene strane što je uradila. Ona se meni kune da ona to nije pričala, ali ljudi ne mogu to da izmisle. Ja njoj nisam novac tražila nijednog trenutka već se ponudila sama, to je za mene apsolutno izdaja i jako me povredila što je rekla neke stvari. Ona potencira priču kako su nju povredili Janjuš, Terza, Sofija i nigde nije pomenula da je ona mene izdala - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ispada da je u vašem prijateljstvu bitna Milena, a ti ne - rekao je Darko.

- Tako sam i ja shvatila. Pare i te stvari su nebuloza, ali poenta priče je da ona kao moj prijatelj mene izdala. Mnoge stvari nisam očekivala, razočarana sam jako i već tri dana razmišljam o nekim stvarima šta je pametno da uradim - rekla je Vanja.

- Milena da li si znala da Vanja već tri dana razmišlja da si je izdala tri puta? - upitao je Darko.

- Jasno mi je, nisam mala. Pokušala sam da objasnim nešto što ne želim ovde do slovce, istina jeste da nije tražila da joj pozajmim novac već sam se sama ponudila. Ja nikad nisam rekla Anđelu to, on je znao to - rekla je Milena.

- Ona hoće da kaže da je znam jer mi je Đedović rekao - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

