Opasno se zakuvalo za crnim stolom! Dačo brutalno demolirao Lepog Miću, pa ga sravnio sa zemljom: Večeras si se prosuo (VIDEO)

Haos ne jenjava!

U toku je emisija “Izbor potrčka”, voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Lepog Miće.

- Što se tiče podele budžeta, ti si jasno pokazao da si omanuo, pustio su ljude da se svađaju, a nisi rekao svoje mišljenje. Dao si četiri hiljade osobi za koju si rekao da je promiskuitetna - rekao je Dača.

- Lažeš kao pas - rekao je Mića.

- Njegovo opravdanje je bilo je*ite mene, a ne Aneli. Večeras si se prosuo. Nesme da kaže ko će da pobedi. Do juče je pričao da će Aneli da pobedi. On je napravio da se Luka i Filip posvađaju. Luka je naseo na tvoje fore - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović