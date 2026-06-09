AKTUELNO

Zadruga

Opasno se zakuvalo za crnim stolom! Dačo brutalno demolirao Lepog Miću, pa ga sravnio sa zemljom: Večeras si se prosuo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne jenjava!

U toku je emisija “Izbor potrčka”, voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Lepog Miće.

- Što se tiče podele budžeta, ti si jasno pokazao da si omanuo, pustio su ljude da se svađaju, a nisi rekao svoje mišljenje. Dao si četiri hiljade osobi za koju si rekao da je promiskuitetna - rekao je Dača.

- Lažeš kao pas - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njegovo opravdanje je bilo je*ite mene, a ne Aneli. Večeras si se prosuo. Nesme da kaže ko će da pobedi. Do juče je pričao da će Aneli da pobedi. On je napravio da se Luka i Filip posvađaju. Luka je naseo na tvoje fore - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović

#Dačo Virijević

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Miroslav Pržulj – Lepi Mića

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Brutalan udar na Lepog Miću: Janjuš ga unakazio zbog sukoba sa Anđelom, Luka ga optužio da od Grofice uzima pare da bi branio Aneli! (VIDEO)

Domaći

TI SI MONSTRUM, A TATA TI JE PEDOFIL! Aneli nastavlja da ređa jezive uvrede za Asmina i Mustafu! (VIDEO)

Zadruga

Sa Aneli si bio majmun, a sad ćeš ispasti još veći majmun! Lepi Mića urnisao Luku, Anita SKOČILA KAO OPARENA! (VIDEO)

Zadruga

'AJDE BRE PALI BUDALO JEDNA!' Ivan pokušao da očita LEKCIJU Anđelu i Aniti, pa ušao u ŽESTOK klinč sa njima, Ranković ga matirao: Idi kod FRIZERA pa m

Domaći

Epsko suočavanje Maje i Stanija! Pljušte prozivke, isplivao sav prljav veš iz 'velikog prijateljstva': Posle tri godine si ispala Anelin fan! (VIDEO)

Zadruga

Nemoj da te šutnem sad! Bora i Anastasija nastavili skandaloznu svađu, Santana joj zapretio da ne sme da legne sa Muratom! (VIDEO)