Šta se desilo Maji Marinković? Ostala imuna na teške prozivke, kao da joj je maca pojela jezik! (VIDEO)

Mnogi ne mogu da je prepoznaju!

Na samom početku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pitao je Asmina Durdžića zašto je ostao nem na poniženje koje je Maja Marinković doživela od Ivana Marinkovića na "Nominacijama".

- Ja sam njega odmah za stolom pitao šta je hteo da kaže i on je rekao da nema šta da objašnjava i da se ne pali na Bebicine komentare. On meni da je rekao u lice ja bih verovatno drugačije reagovao i Maja mi je odmah rekao da on nije na to mislio. On je meni u pušionici to ublažio - govorio je Asmin.

- Ja sam u sedmici rekao da je Maja radodajka. Ja bih njemu rekao da sa njim nemam o čemu da pričam i da mogu samo sa Majom da pričam i prvo ona mora da me pita. Mi smo se sreli u pušionici, pitao me je šta sam mislio i ponovio sam mu. Ja nisam rekao reč "k*rvetine", a moja suština je ono što sam pričao godinama, a to je da Maja u svakoj sezoni koju znam ulazi u veze gde je muškarci biraju. Teodora je bacila kosku da se slažem sa njima, ali ja sam rekao da je u glavnim pričama. Ona je lepa, normalno je da se vezuju muškarci za nju. Maja pored toga što je imala s*ks sa Đukićem bila je u vezama. Ja da sam hteo da kažem da je k*rvatina, a da mislim rekao bih. Ja sam rekao da je neko ko rado daje, voli s*ks i u svim sezonama u kojima sam ja bio je to radila u vezi, a za razliku od pojednih devojaka. Asminu se nisam pravdao, on je nazivao Maju najgorim imenima, a ja to nisam rekao - pričao je Ivan.

- Za osam godina sam imala osam partnera. Nisam neko ko se kompleksira, ali moram da ih spustim na mesto. Veći ološi su ti koji mene komentarišu. Moja svaka veza je bila javna. Mene su muvali, a ja sam birala. Asmin je mene muvao šest meseci, trudio se. Samo iskompleksirani ljudi i koji me mrze tako misle, a Ivan me ne mrzi i ja znam kakvo mišljenje on ima o meni - dodala je Maja.

- Mislim da Maja ne ulazi u sukob sa Kačavendom zbog Takija i da joj on to ne dozvoljava - rekao je Ivan.

- Ne ložim se na to i ne mogu ljudi da me iskompleksiraju da ulazim u sukob. Ja verbalno mogu sa svakim, sad neću, ali ne znači da u budućnosti neću - poručila je Maja.

Autor: A. Nikolić